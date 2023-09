Polizei Lauenburg: Pkw rammt Pedelec-Fahrer: 82-Jähriger schwer verletzt

Audi A1 kollidiert in der Juliusburger Landstraße mit dem Senior. Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den Pkw-Fahrer ein.

Osnabrück, Deutschland 20. August 2023: Ein Polizeifahrzeug steht mit Blaulicht und dem Schriftzug Unfall im Display an einer Unfallstelle.

Lauenburg. Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec ist es am Montagvormittag in Lauenburg gekommen. Dabei wurde der 82-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt.

Wie die Polizei Lauenburg mitteilte, befuhr ein 67-jähriger Lauenburger mit einem Audi A1 die Juliusburger Landstraße aus Lauenburg kommend in Fahrtrichtung Juliusburg. Dabei kollidierte er mit einem in gleicher Richtung vorausfahrenden Pedelec-Fahrer, der daraufhin in den angrenzenden Graben geschleudert wurde.

Polizei Lauenburg: Pkw rammt Pedelec-Fahrer

Der 82-jährige Lauenburger zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den Pkw-Fahrer wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge körperlicher und geistiger Mängel ein; der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dazu führt die Polizeistation Lauenburg.