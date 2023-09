Lauenburgs neuer Bürgermeister Thorben Brackmann hat „Ja“ gesagt

Am Sonnabend ließen sich Alena und Thorben Brackmann kirchlich trauen. Wo gefeiert wurde und wohin es in den Flitterurlaub geht.

Lauenburgs Bürgermeister Thorben Brackmann und seine Frau Alena gaben sich am Sonnabend (2. September) in der Maria-Magdalenen-Kirche das Ja-Wort

Lauenburg. Was für aufregende Monate liegen hinter Thorben Brackmann. Im November gewann er im ersten Anlauf die Bürgermeisterwahl. Kurze Zeit später heiratete er auf dem Standesamt seine Frau Alena. Im Januar kam Tochter Carla auf die Welt, und am 1. April dieses Jahres trat er sein Amt als Bürgermeister an.

Am vergangenen Sonnabend wieder so ein unvergesslicher Tag: Alena und Thorben Brackmann ließen sich von Pastor Hans-Christian Baden-Rühlmann kirchlich trauen. In der Maria-Magdalenen-Kirche verfolgten rund 100 Freunde und Verwandte die Hochzeitszeremonie. Und weil es sich in Lauenburg herumgesprochen hatte, dass der Bürgermeister unter die Haube kommt, warteten vor der der Kirche weitere Gratulanten, unter ihnen einige Mitglieder der DLRG, die ihren Kameraden Thorben Brackmann und seine Frau mit einem Sektempfang überraschten.

Musik von Janice Harrington und den Kielschweinen

Vielleicht bei einer Hochzeit nicht unbedingt üblich: Aus der Kirche schallte nicht nur Gelächter, sondern auch Beifall und Bravorufe. Musik gab’s nämlich nicht vom Band. Der Lauenburger Shantychor Die Kielschweine sorgte für den musikalischen Rahmen. Jazz-Ikone Janice Harrington stimmte unter anderem ein paar Gospels an und animierte die Gäste zum Mitsingen. Nach der Zeremonie verließen die Hochzeitsgäste die Kirche durch den Nebeneingang. Alena und Thorben Brackmann waren die Letzten und genossen sichtlich gerührt den Jubel.

Ob Bürgermeister oder nicht: Wenn ein frischgetrautes Paar die Kirche verlässt, sind die Augen wohl immer zuerst auf die Braut gerichtet. Die 31-Jährige trug ein fließendes, mit Spitze besetztes Kleid, dazu einen Blütenkranz im hochgesteckten Haar. Hemd und Krawatte des Bräutigams waren farblich darauf abgestimmt, dazu passte der hellblaue Anzug.

Flitterurlaub in Schweden mit Tochter Carla

Und dann ging’s an Bord. Für den ehemaligen Kapitänleutnant Thorben Brackmann ja nichts Ungewöhnliches, auch wenn das Fahrgastschiff „Lüneburger Heide“ mit einem Marineschiff nicht viel zu tun hat. Im privaten Kreis feierte das Paar seine Hochzeitsparty auf der Elbe. Das Wetter hätte dafür jedenfalls nicht besser sein können.

Eine lange Auszeit nimmt sich Thorben Brackmann nicht. Flitterurlaub ist trotzdem angesagt. Am Montag gehts mit Kind und Kegel Richtung Schweden. Es ist der erste Urlaub für den Bürgermeister und seine Familie seit seinem Amtsantritt. Ein doppelter Grund zum Feiern, denn sein 33. Geburtstag fällt auch auf diesen Tag.