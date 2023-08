SPD fordert: Denkmalschutz in Lauenburg nicht über Klimaschutz stellen

Was brennt Lauenburgs Altstadtbewohnern auf den Nägeln? Zwei SPD-Politikerinnen wollten es genau wissen.

Lauenburg. Klimaschutz hin oder her – in der Lauenburger Altstadt sind Photovoltaikanlagen bisher ein Tabu. Das ließe sich nicht mit den Auflagen des Denkmalschutzes in Einklang bringen, heißt es. Auch wer die eigene Immobilie besser gegen Wärmeverlust dämmen möchte, stößt meist auf das Nein von Denkmalschützern. Ein Umdenken forderte die SPD-Bundestagsabgeordnete Nina Scheer bereits im Mai dieses Jahres. Mit der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes habe die Ampel-Koalition 2022 das „überragende öffentliche Interesse“ für den Ausbau der erneuerbaren Energien festgestellt.

Jetzt machte sich die energiepolitische Sprecherin ihrer Fraktion vor Ort selbst ein Bild. Gemeinsam mit der SPD-Landesvorsitzenden Serpil Midyatli traf sie sich mit Altstadtbewohner Jörg Sönksen und dem Lauenburger SPD-Fraktionsvorsitzenden Immo Braune zu einem Stadtrundgang. Scheers Position in dieser Frage ist klar: Denkmalschutz dürfe nicht grundsätzlich über dem Klimaschutz stehen. „Je selbstverständlicher dies wird, desto mehr lohnt sich für die Hersteller auch die Weiterentwicklung von passenden Photovoltaik-Dachziegeln und weiteren denkmalgerechten Baustoffen“, sagte sie.

Lauenburg: Mehr Druck in Sachen Hochwasserschutz

„Wird Eigentümern weiter die Möglichkeit zur Nutzung erneuerbarer Energien versagt, „schadet dies auch einer zukunftsfähigen energetischen Versorgung der betreffenden Gebäude und damit auch dem Erhalt von historischer Bausubstanz. Das wäre auch für den Denkmalschutz kontraproduktiv“, meinte Anwohner Jörg Sönksen.

Ihm brannte aber noch etwas anderes auf den Nägeln, was er den beiden Politikerinnen mit auf den Weg geben wollte: „Wir müssen beim Hochwasserschutz schneller vorankommen. Die sogenannten Jahrhunderthochwasser erfolgten in kurzen Abständen. Die Altstadt ist ständig von neuen Überflutungen bedroht“, sagte er. „Wir müssen die historische Altstadt erhalten. Dies hat auch kulturelle Wirkung“, stellte Serpil Midyatli fest. Ihre Fraktion werde bei der Landesregierung darauf drängen, dass das Tempo in Sachen Hochwasserschutz für die Lauenburger Altstadt angezogen werde.