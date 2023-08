Lauenburg: Rock, Pop und bunter Lichterzauber im Fürstengarten

Lauenburg. Es war ein Experiment im vergangenen Jahr: Am Abend vor dem traditionellen Fürstengartenfest, gab die Stadt die große Bühne frei für Bands aus Lauenburg und Umgebung. Der spontane Plan ging auf: In der Rocknacht und zum Fürstengartenfest zählten die Organisatoren jeweils 2000 Besucher. Spätestens da war klar: Die Kombination der beiden Veranstaltungen wird zur Tradition.

Am Freitag, 8. September, beginnt um 18.30 Uhr die Rocknacht im Fürstengarten. Vier Bands werden den Besuchern auf der Bühne bis spät in die Nacht einheizen. Mit dabei sind auch in diesem Jahr die „Elbrebellen“. Kurze Zeit nach Veröffentlichung des ersten Albums wird der Song „Whiskey oder Worte“ zum besten Song 2015 von „BestMusicTalent“ ausgezeichnet. Seither ist die Band weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.

Das Markenzeichen von „Grinch“ sind Hits der Rock- und Popmusik, die aber nicht bei jedem Stadtfest rauf und runter gedudelt werden. Nur eine Akustikgitarre und Gesang – dafür ist das Duo „Scofield“ bekannt. Ihr Repertoire umfasst Coversongs von Anouk, The Ramones, Foo Fighters, Beyonce, Bon Jovi und vielen anderen. Die Band „Stingray“ wurde 2013 in Büchen gegründet. Das Repertoire besteht aus klassischen Rocksongs, Pop, Soul und Blues. Tickets zum Preis von 6 Euro gibt es ab sofort in der Stadtbücherei (Weingarten 12), und in der Touristinformation (Elbstraße 59). An der Abendkasse kostet der Eintritt 10 Euro.

Fürstengartenfest mit Hits von Depeche Mode

Das Fürstengartenfest beginnt am Sonnabend, 9. September, schon um 18 Uhr. Stargast ist die Formation „Remode“, die als beste Depeche Mode Tribute-Band Europas gilt. Im Vorprogramm steht der Sänger und Gitarrist Michael Jessen auf der Bühne. Stammgast des Fürstengartenfestes ist der Maler Jan Balyon. Sein künstlerischer Stil lässt sich in keine Schublade pressen. In der Tradition der Schnellzeichner, die früher auf Jahrmärkten sehr verbreitet waren, lässt sich der Lüneburger Künstler vom Moment inspirieren. Er begleitet das Geschehen auf der Bühne und bringt die Musik aufs Papier.

Wer sich nach etwas Romantik sehnt, kommt beim Fürstengartenfest auch auf seine Kosten. Riesige leuchtende Fliegenpilze, ein heller Mond und eine bunte Schnecke sowie viele Scheinwerfer erleuchten die altehrwürdigen Bäume im Park. Uwe Bleise von der Firma Zirkel Event baut seine großen Lichtskulpturen auf und schafft eine märchenhafte Atmosphäre im Fürstengarten. Tickets zum Preis von 7 Euro für das Fürstengartenfest gibt es ebenfalls in der Bücherei und in der Touristinformation. An der Abendkasse müssen Besucher 10 Euro zahlen.

