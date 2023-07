Bier- und Weinfest: Lauenburger feiern auch bei durchwachsenem Wetter

Lauenburg. Kleines Jubiläum für das Lauenburger Bier- und Weinfest. Bereits im zehnten Jahr organisierte Peter Koitz alias DJ Power Peter die Fete rund um das Schloss am angeblich längsten Tresen der Stadt. „Ich bin mit der Resonanz zufrieden, ich schätze mal, dass etwa 400 Gäste hier feiern und sich Speisen sowie Bier und Wein schmecken lassen“, so der erfahrene Organisator, der auch schon mehrfach beim Hamburger Schlagermove mit eigenem Wagen dabei war.

Etwa 4000 Euro entstanden an Kosten: für Band, Technik, Bestuhlung und Security. „Das kommt alles aus dem Getränkeverkauf wieder rein“, sagt er. „Allerdings wäre das Fest ohne die finanzielle Unterstützung der Versorgungsbetriebe Elbe nicht denkbar.“ Dessen Vertriebsleiter Dennis Recknagel, der auch die Feste im Freibad Lauenburg subventioniert, dazu: „Wir unterstützen dieses Fest gern, zumal die Lauenburger beim Feiern immer ausgesprochen friedlich sind.“

Bier- und Weinfest: Feier mit Regenschauern und Gewitterwarnung

Als nach der ersten Gewitterwarnung ein heftiger Regenschauer die Feiernden unter die schützenden Dächer der Stände flüchten ließ, waren auch die Eheleute Annett und Reiner Piehl aus Boizenburg mit einem Braumeisterbier in der Hand im halbwegs Trockenen. „Unser Freund Dirk Rüffler hat uns von dem Fest erzählt, und so sind wir hier zum ersten Mal, eine schöne Location und richtig gemütlich“, berichtete Reiner Piehl. Der Regen störte beide nicht: „Das ist halt Open Air.“

Party um den längsten Tresen der Stadt: Schnell sind die Bierzeltgarnituren gut besetzt und die Gläser mit Bier und Wein gefüllt. Gut beschützt gegen die Wetterkapriolen unterhält die Band Bitter Lemon die zahlreichen Gäste.

Foto: Gabriele Kasdorff / BGZ

Dirk Rüffler ist die Kneipenszene in Lauenburg gut bekannt. Er ist als Dartspieler seit diesem Jahr in der B-Liga aktiv. „Hier habe ich schon öfter gespielt, im Kölle spielen drei Mannschaften, im Oxxo vier. Daher bin ich auch informiert, was in Lauenburg passiert.“

Rund um Lauenburgs Schloss feiern Jung und Alt

Selbst beim heftigsten Regenguss blieben drei Damen ungerührt unter ihren Schirmen auf der Bierzeltbank sitzen – vor sich ihre Getränke. Mit einem Lachen in den Augen sagt Dagmar Dinke: „Der Regen kann uns nichts anhaben.“ Ihre Freundinnen Brigitte Schlage und Roswitha Stümke, alle aus der Oberstadt, stimmten zu. „Wir waren schon öfter gemeinsam auf dem Bier- und Weinfest. Kennengelernt haben wir uns über die Veranstaltungen des Seniorenbeirates, wir boulen auch gemeinsam“, so Brigitte Schlage.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Herbert Güttler vom Seniorenbeirat gesellte sich, nachdem der Regen kurzzeitig aufgehört hatte, gern dazu: „Wir sind stolz darauf, dass solche Freundschaften durch unsere Aktionen entstehen. Geboult wird jeweils montags und mittwochs auf dem Gelände des Friedhofes.“ Der frühere Pastor Philip Graffam, seit 2022 Propst in Ratzeburg, hatte die Bahn bauen lassen.

Mit dem Alkoholpegel steigt die Stimmung

An diesem Abend wollten sich die Damen jedoch bei guter Musik einfach amüsieren. Die Musik kam von der dreiköpfigen Band „Bitter Lemon“ aus Plön, die edlen Weine vom Winhöker Meno Schönrock. Obgleich es am frühen Abend immer wieder regnete, ließen sich die Feiernden in ihren Partyspaß nicht vermiesen. Die Security war sich sicher, dass es höchsten Mal etwas lauter werden würde, wenn der Alkoholpegel steigt: Ansonsten sei es in Lauenburg immer friedlich.