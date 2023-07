Bier- und Weinfest: Lauenburg lädt zum Umtrunk an den längsten Tresen der Stadt

Lauenburg. Die längste Theke der Welt gibt es angeblich in Düsseldorf. Die längste Theke von Lauenburg steht auf dem Schlossplatz, zumindest einmal im Jahr. Beim Bier- und Weinfest werden an einem 18 Meter langen Tresen fast 20 Sorten Bier aus aller Welt ausgeschenkt. Wer mag, kann daran am Sonnabend, 29. Juli, wieder Platz nehmen. Von 17 Uhr an bis Mitternacht werden die Gläser mit klassischen Biersorten, aber auch Raritäten gefüllt. Das Angebot an edlen Tropfen kann sich ebenfalls sehen lassen. Organisator Peter Koitz, auch Power-Peter genannt, hat diesmal Winhöker Meno Schönrok aus Lauenburg mit ins Boot geholt, der verschiedene Weine kredenzen wird. Natürlich gibt es auch eine gute Auswahl nichtalkoholischer Getränke.

Bis zum letzten Ausschank gibt es auf der Bühne vor dem Schloss Livemusik zum Schunkeln und Tanzen. DJ Power-Peter wird an diesem Abend aber nicht auflegen, denn er hat als Organisator des Festes alle Hände voll zu tun. Dafür heizt die Partyband Bitter Lemon aus Plön bei Kiel den Besuchern ordentlich ein. Die musikalische Bandbreite der Band ist bemerkenswert: Swing, Jazz, Rock´n Roll, Funk und Popklassiker gehören zu ihrem Repertoire.

Bier- und Weinfest in Lauenburg mit längstem Tresen und großem Angebot

Dass das Bier- und Weinfest vor acht Jahren in Lauenburg überhaupt aus der Taufe gehoben wurde, hat einen eher traurigen Grund: 2015 hatten sich die Lauenburger Gastronomen entschieden, das traditionelle Weinfest nicht mehr zu veranstalten. Damit wäre eine zehn Jahre alte Tradition damals beinahe begraben worden. Peter Koitz und der vor zwei Jahren verstorbene Ralf Storjohann hoben daraufhin im Folgejahr das Bier- und Weinfest am Lauenburger Schlossturm aus der Taufe.

Die neue Kombination von Bier und Wein hat für die Besucher sogar einen großen Vorteil: Weder die Liebhaber des einen noch des anderen Getränks werden von der Party ausgeschlossen. Übrigens wird nicht nur auf seine Kosten kommen, wer ein „kühles Blondes“ bevorzugt: Unter den 20 Sorten Bier gibt es auch in diesem Jahr besondere Spezialitäten wie Guinness, Vellavia und andere eher unbekannte Sorten aus verschiedenen Brauereien Deutschlands.

Nur Craftbiere bietet Peter Koitz an diesem Abend nicht an – eine Erfahrung aus den vergangenen Jahren. „In Lauenburg sind die nicht gefragt“, hat er festgestellt. Natürlich sollen die Besucher des Bier- und Weinfestes die Getränke nicht mit knurrendem Magen genießen. Es gibt passende Kleinigkeiten zum Wein und deftige Snacks – wie Pizza und Bratwurst – zum Bier. Der Eintritt ist wie immer frei.

