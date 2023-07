Dachstuhl in Flammen: Lauenburger Feuerwehr muss zweimal ausrücken

Brandstiftung war es wohl nicht, sagt die Polizei, möglicherweise aber Fahrlässigkeit. Der Schaden an dem Rohbau ist immens.

Auf der Baustelle eines Mehrfamilienhauses am Graf-Bernhard-Ring ist ein Brand ausgebrochen. Die Lauenburger Feuerwehr hat die Lage zunächst schnell im Griff .

Lauenburg Dachstuhl in Flammen – Feuerwehr muss zweimal ausrücken

Lauenburg. So schnell wird aus einer Übung ein Ernstfall. Am Montagabend (17. Juli) trafen sich die Mitglieder der Lauenburger Feuerwehr zu einem routinemäßigen Übungsdienst. Plötzlich gab es echten Alarm. Anwohner hatten bemerkt, dass aus dem Dachstuhl eines Rohbaus des Wohnparks Grafenhöheam Graf-Bernhard-Ring dichter Qualm drang. Weil sowieso viele Kameraden gerade vor Ort waren, konnten die Retter kurz nach der Alarmierung mit einem Großaufgebot anrücken.

Mittlerweile schlugen erste Flammen aus dem noch halb geöffneten Dachstuhl. Wehrführer Lars Heuer hatte sich mittlerweile ein Bild von der Einsatzstelle gemacht. Über das Baugerüst erreichten Feuerwehrleute mit Kleinlöschgeräten schnell die Brandstelle. Zeitgleich brachten die Einsatzkräfte am Boden sicherheitshalber auch die Drehleiter in Stellung.

Dachstuhl eines Rohbaus am Graf-Bernhard-Ring in Flammen

Die Flammen waren schnell eingedämmt. Allerdings hatte sich das Feuer bereits in das Dämmmaterial des Daches ausgebreitet. Deshalb rückte ein zweiter Trupp der Feuerwehr über das Baugerüst mit der Säge vor, um an die Brandstellen heran zu kommen. Danach schien der Einsatz zunächst beendet.

Am Dienstagmorgen alarmierten Anwohner die Feuerwehr wieder. Teile der Dachstuhldämmung hatten sich erneut entzündet. Weil tagsüber nicht alle Feuerwehrleute schnell verfügbar sind, rückten zusätzlich Retter aus Schnakenbek und Buchhorst an. Nach kurzer Zeit konnten die Nachlöscharbeiten abgeschlossen werden.

Polizei geht nicht von Brandstiftung aus

Unmittelbar nach Ausbruch des Brandes gab es Spekulationen, dass vermutlich Brandstiftung im Spiel gewesen sein könnte, Davon geht die Polizei bislang allerdings nicht aus. Am Montagnachmittag waren an der betreffenden Stelle Dachbahnen mit einem Schweißgerät fixiert worden. Möglicherweise führten diese Arbeiten zum Ausbruch des Brandes. Der Schaden am Rohbau des Reihenhauses wird derzeit auf etwa 10.000 Euro geschätzt.