Freibad Lauenburg: Spritzige Sommerparty mit längster Polonaise der Stadt

Die Versorgungsbetriebe Elbe luden ins Freibad Lauenburg ein. Das wurde ein voller Erfolg – was nicht nur am tollen Wetter lag.

Lauenburg. Was für eine Party! Über 1000 Besucher feierten am Sonnabendnachmittag im Lauenburger Freibad den Auftakt der Sommerferien. Einen Sonnenbrand handelte sich dabei zum Glück niemand ein. Zwar war es sommerlich heiß, aber ab und zu tröpfelte es sogar aus den dichten Wolken. Was machte das schon? Trocken blieb sowieso niemand an diesem spritzig-fröhlichen Nachmittag.

Freibadchef Kay Schulze hatte nicht zu viel versprochen: Das Pool-Party-Team No. 1 aus Oerlinghausen brachte wirklich alles mit, was zu einer tollen Sommerparty gehört: riesige aufblasbare Seeungeheuer, Riesenkraken und Wasserschildkröten. Ein besonderer Spaß: Wer mutig, blitzschnell und schwindelfrei war, konnte es auf der schwankenden Laufmatte bis in die Mitte des Nichtschwimmerbeckens schaffen.

Freibad Lauenburg: Sommerparty mit Polonaise rund um die Becken

Nur wenn der Soundtreck aus dem Film „Fluch der Karibik“ erklang, wurde es für eine kurzen Moment mucksmäuschenstill. Alle wussten, jetzt ist wieder eines der coolen Spiele am Beckenrand angesagt. So formierte sich in Minutenschnelle die längste Polonaise, die Lauenburg je gesehen hat. Zum Ballermann-Hit „Der Zug hat keine Grenze“ rannten, hüpften und tanzten Hunderte Kinder und Erwachsene einmal um alle Becken des Freibades herum.

Überall nur fröhliche Gesichter. Stammgäste wie Bernd und Susanne Rowlin mussten an diesem Nachmittag auf ihre täglichen Schwimmbahnen verzichten. Sie ließen sich trotzdem von der ausgelassenen Stimmung anstecken.

Spaß kommt auch bei Stammgästen gut an

„Toll, dass das für Kinder geboten wird und noch schöner, dass es auch so angenommen wird“, waren sie sich einig. Der siebenjährige Elias Ruge musste ganz schön aufpassen, keines der Spiele zu verpassen. Allerdings war er hin und her gerissen: den Platz auf dem Riesenkrokodil im Wasser aufgeben, oder wieder ganz vorn dabei sein, wenn das Partyteam die nächste Spielrunde einläutet.

Doch dann sah Elias das ganz praktisch: „So eine Party gibt es in unserem Freibad bestimmt bald wieder. Deshalb verpasse ich ja nichts“, sagte er. Freibadchef Kay Schulze war am Abend zwar ziemlich geschafft, aber sichtlich zufrieden. „Wir wollten mit den Lauenburgern feiern Das hat wieder geklappt und darauf bin ich megastolz“, sagte er.