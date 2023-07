Lauenburg: Schwimmen, toben, feiern – coole Sommerparty im Freibad

Lauenburg. Am Sonnabend, 15. Juli, gibt es im Lauenburger Freibad gleich mehrere Gründe zu feiern. Zum einen haben die Sommerferien begonnen. Die „Wetterfrösche“ sagen Temperaturen bis 29 Grad voraus, bei überwiegend sonnigem Himmel. Zum anderen könnte der Tag dem Freibad am Kuhgrund einen neuen Besucherrekord bescheren. An diesem Tag gibt es nämlich nicht nur Abkühlung und Badespaß, sondern eine riesen Poolparty, mit allem, was dazu gehört.

„Die Saison hätte gar nicht besser anlaufen können“, freut sich Kay Schulze, Chef des Lauenburger Freibads Seit dem Start am 6. Mai zählte das Team schon fast 30.000 Besucher. Das sind rund 4000 mehr, als im gleichen Zeitraum vergangenen Jahres. Die School-Out-Party im Freibad hat schon eine lange Tradition und ist immer der Startschuss dafür, dass die Saison jetzt erst so richtig beginnt. Viele Lauenburg Kinder und Jugendliche verbringen ihre Ferien zu Hause.

Coole Party mit Seeungeheuern und Riesenkraken

In diesem Jahr hat sich das Team des Lauenburger Freibads professionelle Unterstützung geholt. Das Pool-Party-Team No. 1 aus Oerlinghausen bringt alles mit, was zu einer tollen Sommerparty gehört. In den Becken schwimmen riesige, aufblasbare Seeungeheuer, Riesenkraken und Wasserschildkröten. Außerdem können die Besucher ihre Geschicklichkeit auf einer schwankenden Laufmatte unter Beweis stellen. Wer möchte, kann sich außerdem in transparenten Water-Globes über das Wasser kugeln – ein Heidenspaß auch für die Zuschauer.

Aber auch an den Beckenrändern geht es rasant und sportlich zu: Gesucht werden unter anderem die Hula-Hoop-Queen und der Luftgitarrengott. Es gibt Rasenski, Balancierbalken, Springseile und Hüpfsäcke zum Ausprobieren. Da zu einer richtigen Party natürlich Musik gehört, sorgt das Zephyrus-Discoteam für eine heiße Mucke am Beckenrand. Die Party beginnt um 14 Uhr und endet um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro, Saisonkarten haben auch an diesem Tag Gültigkeit.

Leiter Kay Schulze sieht das Lauenburger Freibad auf einem guten Weg. Es bahnt sich in diesem Jahr ein Besucherrekord an. Und ein paar tolle Partys gibt es auch noch.

Foto: Elke Richel

Kay Schulze hat Olympiasieger das Schwimmen beigebracht

Solche Veranstaltungen im Freibad sind ganz nach dem Geschmack von Kai Schulze. „Wir haben in diesem Jahr schon bewiesen, dass wir eine tolle Partylocation sind“, sagt er. Am 23. und 24. Juni war es schon beim Cowground Festival so richtig abgegangen. Tausende Besucher waren bei der Schlagernacht und bei der Electro Dance Night auf dem Gelände. „Die Besucher kamen natürlich zum Feiern, aber einige haben unser schönes Freibad dabei zum ersten Mal gesehen und sind wiedergekommen“, freut sich der Chef.

Natürlich liegt der Schwerpunkt des Freibadteams nicht auf dem Partyprogramm. Auf eine Sache ist Kay Schulze in diesem Jahr besonders stolz: „Wir konnten Schwimmkurse für 140 Kinder anbieten. In denen, die schon liefen, haben die meisten Kinder ihr ,Seepferdchen’ geschafft“, sagt er. Dass Kinder schwimmen lernen, liegt dem ehemaligen Leistungssportler besonders am Herzen. Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) kann jeder dritte Viertklässler in Deutschland nicht schwimmen. 20 Kinder unter zehn Jahren sind im vergangenen Jahr ertrunken.

Ein kleiner Tipp noch: Wer bei Kay Schulze Schwimmen lernt, bringt es vielleicht sogar zu sportlichen Höchstleistungen. Olympiasieger Florian Wellbrock hat vor vielen Jahren seine ersten Schwimmzüge bei ihm gelernt.

Neue Pläne für das Lauenburger Freibad

Regelmäßig checkt Kay Schulze die Google-Bewertungen für das Lauenburger Freibad. Es ist stolz darauf, dass die Besucher die besondere Atmosphäre am idyllisch gelegenen Bad offenbar zu schätzen wissen. Auch die Preisanpassung in diesem Jahr hat dem guten Ruf des Freibades offensichtlich nicht geschadet. Kinder und Jugendliche zahlen jetzt 2 Euro Tageseintritt, Erwachsene 4,50 Euro. „Das empfinden unsere Besucher immer noch als sehr moderat im Vergleich zu anderen Freibädern in der Region“, weiß Schulze.

In vielen Gesprächen hat er trotzdem herausgefunden, was sich die Badegäste für die Zukunft wünschen. Das deckt sich auch mit seinen Vorstellungen, was ein zeitgemäßes Freibad ausmacht. „Mittelfristig werden wir den Kleinkindbereich ausbauen und ein wieder Planschbecken anbieten. Auch das Nichtschwimmerbecken muss dringend saniert werden“, sagt er.

Totenkopfschwimmen und Hundebadetag

Bevor die Saison im Lauenburger Freibad ausklingt, gibt es noch ein paar Veranstaltungen, die etwas aus dem Rahmen fallen. So kann man am 2. September zum Beispiel das „Totenkopfabzeichen“ ablegen. Damit kann sich schmücken, wer mindestens eine Stunde ununterbrochen im tiefen Wasser schwimmen. kann.

Zu Beginn der Sommerferien steht die coole Poolparty und am 16. September gibt traditionell einen „tierischen“ Saisonabschluss. Mit viel Gebell und nassem Fell machen am Tag vor der Winterpause traditionell Hunde und ihre Halter das Freibad unsicher. Auch das gibt es in der Region so nur in Lauenburg.