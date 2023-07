Lauenburg: Konzerte, Kino, Kirche – sommerlicher Genuss im Freien

Muss es auf dem Friedhof stets leise zugehen? Warum nicht ein Picknick rund um die Kirche? Kulturerlebnisse an besonderen Orten.

Lauenburg. Es gibt in Lauenburg viele idyllische Orte. Einer davon ist ein Geheimtipp: die Wiese zwischen der Maria-Magdalenen-Kirche und dem Gebäude am Hohlen Weg 2. Auf diesem Platz gibt es am Freitag, 14. Juli, ein Open-Air-Spektakel. Der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg zeigt auf großer Leinwand den preisgekrönten Film „Wie im Himmel“ aus dem Jahre 2004.

Daniel Daréus ist ein international erfolgreicher Dirigent aus Schweden. Als Jugendlicher muss er mitansehen, wie seine Mutter während eines Autounfalls stirbt, als sie ihn zu einem internationalen Jugendmusikwettbewerb fahren will. Als er Mitte 40 ist, hat es Daniel Daréus geschafft: Er wird als Stardirigent gefeiert. Doch während eines Konzerts erleidet er einen Herzinfarkt. Er zieht sich in das Dorf seiner Kindheit zurück und übernimmt die Leitung des örtlichen Kirchenchores.

Musikalisches Filmerlebnis mit Picknickkorb

Der 2005 für den Oscar nominierte Film ist ein Fest der Musik und des Lebens. Das wird die Filmnacht für die Besucher auch werden. Sitzunterlagen oder Klappstühle sollten mitgebracht werden. Ein gut gefüllter Picknickkorb rundet das Erlebnis noch ab. Ab 21 Uhr können sich Besucher im historischen Ambiente mit Blick auf die Kirche einstimmen, um 22 Uhr beginnt der Film.

Wie es sich für ein echtes Kinoerlebnis gehört, bauen die Organisatoren eine Bar für kühle Getränke Cocktails und Popcorn auf. Der Eintritt ist frei, um eine Spende am Ausgang zur Deckung der Kosten wird aber gebeten. Die Organisatoren, Bernd K. Jacob und Anja Nitz aus dem Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg, veranstalten die Sommerreihe „Klang im ewigen Garten“ auf Freiflächen um Kirchen, auf Friedhöfen und an weiteren öffentlichen Orten.

Zwei Konzerte „Klang im ewigen Garten“

Schon am Sonntag, 9. Juli, gibt es im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe ein Konzert auf dem Friedhof Schnakenbek. Unter dem Motto „Die Nachtigall im Garten“ gibt es ab 18 Uhr romantische Klänge auf dem Klavier. Der Eintritt zu dem Konzert ist ebenfalls frei.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Abschiedskonzert der sommerlichen Veranstaltungsreihe wird ausnahmensweise nicht im Freien gegeben. Am Sonnabend, 22. Juli, präsentiert ein Quartett um Sopranistin Hanna Ramminger klassische Kammermusik aus der Romantik und der Moderne. Das Konzert beginnt um 19 Uhr in der Lauenburger Maria-Magdalenen-Kirche. Auch hier ist der Eintritt frei, eine Spende wird aber gern entgegengenommen.