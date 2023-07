Kampf dem Unrat: Lauenburg ruft zum Müllsammeln auf

Für die Aktion am Sonnabend wird die Stadt in sechs Bereiche aufgeteilt. Auf Teilnehmer wartet auf dem Wochenmarkt ein Dankeschön.

Die jährliche Aktion „Sauberes Elbufer“ war eine private Initiative. In diesem Jahr ruft die Stadt zum Müllsammeln im gesamten Stadtgebiet auf.

Lauenburg. Man hört es auf dem Wochenmarkt und liest es in den sozialen Netzwerken – für viele ist die mangelnde Sauberkeit in Lauenburg ein Ärgernis. Doch einige belassen es nicht beim Meckern. Seit 2011 trafen sich einmal im Jahr Freiwillige, um das Lauenburger Elbufer vom Dreck zu befreien. Bei der ersten Aktion „Sauberes Elbufer“ war sogar der damals neue Bürgermeister Andreas Thiede dabei. Das war allerdings eine Eintagsfliege.

Denn schon ab dem darauffolgenden Jahr unterstützte die Stadt die Aktion nur noch halbherzig und stellte lediglich Müllsäcke bereit. Bei der Frühjahrs-Aktion „Sauberes Schleswig Holstein“ war Lauenburg in den vergangenen Jahren auch nicht dabei. Möglicherweise auch deshalb fanden Jahr für Jahr immer weniger Lauenburger, die auf eigene Faust solche Müllsammelaktionen organisierten. Das soll sich jetzt ändern. Für Sonnabend, 8. Juli, lädt die Verwaltung zum großen Müllsammeln ein, und zwar in der gesamten Stadt. Die Mitarbeiter der Verwaltung gehen mit gutem Beispiel voran, und auch aus der Politik gab es schon Zusagen.

Lauenburg ruft für Sonnabend zum Müllsammeln auf

Größe Putzaktion am 8. Juli 2023. Lauenburg ist in sechs Abschnitte geteilt.

Foto: Stadt Lauenburg

Niemand muss nun befürchten, mit den Müllsack durch die gesamte Stadt laufen zu müssen, um Unrat zu sammeln. In der Verwaltung hat man die Aktion bestens vorbereitet. Die Stadt ist für die Reinigungsaktion in sechs Abschnitte aufgeteilt. Je nachdem, wo die Teilnehmer an der Aktion wohnen, können sie sich einen Bereich aussuchen.

Ausgabestationen für Handschuhe und Müllsäcke sind eingerichtet im Bauhof (Juliusburger Landstraße 12), im Nachbarschaftstreff ToM (Moorring 19a), in der Touristinformation (Elbstraße 59), auf dem Lütten Markt, bei der Feuerwehr (Reeperbahn 33), beim Futterhaus (Berliner Straße 81) sowie an der Ecke Maxgrund/Hafenstraße. An diesen Stellen können die gefüllten Müllsäcke im Anschluss auch abgegeben werden.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Snacks und Getränke gibt’s für Helfer auf dem Wochenmarkt

Ein Dankeschön von der Stadt gibt’s für die freiwilligen Helfer auch. Bei der Ausgabe der Müllsäcke und der Handschuhe erhalten die Teilnehmer einen Gutschein. Der kann bis 12.30 Uhr auf dem Wochenmarkt an der Alten Wache gegen einen Snack und ein Getränk eingelöst werden. Schließlich macht die Bewegung an frischer Luft Hunger und Durst.

Bestimmt haben die Teilnehmer der Aktion dann auch Spannendes zu erzählen. Kuriose Funde gab es nämlich bei jeder Müllsammelaktion in den vergangenen Jahren: Einmal war es ein alter Lederkoffer, einmal ein Grammofon aus Uromas Zeiten und einmal sogar eine Flaschenpost – vor Jahrzehnten in die Elbe geworfen.