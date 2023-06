Lauenburg: Rettungswagen behindert Verkehr - Unbekannter rastet aus

Lauenburg. Wie dreist ist das denn? Möglicherweise, weil der Rettungswagen im Wege stand, machte sich ein Unbekannter am Sonntagmorgen (25. Juni) in Lauenburg an dem Einsatzfahrzeug zu schaffen

Was war passiert? Gegen 6.40 Uhr wurde die RTW-Besatzung in die Lauenburger Elbstraße alarmiert. Weil es sich um einem akuten Notfall handelte, wurde das Fahrzeug mit Blaulicht und Warnblinkanlage auf Höhe des Alten Schifferhauses abgestellt. Auf schnellstem Wege eilten die Retter zu dem Patienten. Da die Elbstraße an dieser Stelle sehr eng ist, behinderte das Fahrzeug an dieser Stelle für die Zeit des Einsatzes den Verkehr.

Lauenburg: Vandalismus an Rettungswagen im Einsatz

Als die Sanitäter gegen 07.10 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrten, um die Transportliege zu holen, stellten sie fest, dass sich jemand während ihres Einsatzes an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht hat. Schon auf den ersten Blick erkennbar: Der Scheibenwischer auf der Fahrerseite wurde abgebrochen. Das Fahrzeug ist jetzt nur noch eingeschränkt einsatzfähig.

Die Beamten der Polizeistation Lauenburg haben die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Zerstörung wichtiger Einsatzmittel aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04153/30710 bei der Polizeiwache Lauenburg (Alte Wache 14) zu melden.