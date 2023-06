Feuerwehr Schleswig-Holstein: Lauenburgs Retter befreien 13-Jährigen aus Ballfangzaun

Lauenburg. Mit einem Feuerwehreinsatz endete am Freitagabend ein Spiel auf dem Bolzplatz am Moorring in Lauenburg. Ein 13-Jähriger hatte dabei vollen Körpereinsatz gezeigt. Den Ball traf er zwar nicht, sondern prallte so unglücklich gegen den Ballfangzaun, dass ein Fuß darunter stecken blieb. Aus dieser misslichen Lage konnte weder er selbst, noch seine Freunde ihn befreien. Die Kinder handelten vorbildlich: Nach dem es ihnen nicht gelungen war, ihrem Freund zu helfen, riefen sie über den Notruf die Feuerwehr. Als die Retter eintrafen, wurden sie von den Kindern zum Einsatzort geführt.

Feuerwehrleute heben Zaunelement mühelos mit Hydraulikwerkzeug hoch

Mit einem Hydraulikwerkzeug hoben die Feuerwehrleute das Zaunelement mühelos an – und der Fuß war los. Ein Notfallsanitäter und ein Rettungssanitäter beruhigten den Jungen, der sich bei dem Missgeschick zum Glück nur leicht verletzt hatte. Der Bolzplatz am Moorring war 2020 von der Stadt saniert worden.