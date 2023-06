Stadtführer gesucht: Wer kennt sich in Lauenburg gut aus?

Lauenburg im 30-jährigen Krieg: Florian Baier spielt in seinen Stadtführungen den Leibwächter von General Tilly, der in Lauenburg sein Hauptquartier hatte.

Lauenburg. Oft kommen sie in Gruppen, manchmal auch allein. Viele Gäste der Stadt fragen in der Tourist-Information nach, wann die nächste Stadtführung beginnt. Man kennt das schließlich aus anderen historischen Altstädten: Mindestens einmal am Tag versammeln Stadtführer eine Traube von Touristen um sich. Doch so spontan klappt das in Lauenburg meist nicht. Dieser Anspruch wird für die Mitarbeiterinnen in der Tourist-Information manchmal zu einem Problem. „Wenn die Besucher schon mal in der Altstadt sind, wollen sie darüber auch möglichst viel erfahren“, weiß Tourismusmanagerin Mareike Bodendieck.

„Du kennst dich aus in Lauenburg? Hast Spaß daran mit Menschen in Kontakt zu treten und kannst gut reden?“ So wirbt die Stadt derzeit auf vielen Kanälen um neue Gästeführer. Zwar gibt es derzeit zwölf ehrenamtliche Stadtführer in Lauenburg, der Bedarf ist aber deutlich höher. Die Tourismusmanagerin hofft darauf, noch in dieser Saison weitere zu gewinnen, möglichst solche, die auch in der Woche einsatzbereit sind. Die ehrenamtlichen Stadtführer arbeiten auf Provisionsbasis. Die Stadt bietet außerdem regelmäßige Fortbildungen – und vor allem einen Austausch untereinander an.

Tourist-Information sucht weitere Stadtführer – Themenwahl ist frei

Bei der Gestaltung der Stadtrundgänge haben die Gästeführer weitgehend freie Hand, natürlich nur solange die historischen Fakten stimmen. Geschichtlichen Stoff gibt es aus der alten Schifferstadt zur Genüge. Manche Stadtführer nehmen die Teilnehmer in historisch anmutenden Gewändern mit auf eine Zeitreise. Historikerin Dr. Claudia Tanck erzählt seit Jahren bei ihren Stadtrundgängen aus der Sicht des „Dienstmädchens Claudia“ Lauenburger Geschichten anno 1750.

Noch weiter zurück in die Geschichte geht Stadtführer Florian Beyer. Er schlüpft in die Rolle des Leibwächters von General Tilly, der in Lauenburg während des Dreißigjährigen Krieges sein Hauptquartier hatte. Hier schmiedete er mit dem Feldherr Wallenstein einen Plan gegen den dänischen König.

Premiere: Romantische Stadtführung durch Lauenburg

Doch so aufwendig müssen die Rundgänge gar nicht konzipiert werden. Auch die klassischen Rundgänge, bei denen die Teilnehmer den Charme der historischen Gebäude auf sich wirken lassen, kommen bei den Touristen gut an. Eine Premiere gibt es am Sonnabend, 24. Juni. Stadtführerin Claudia Tanck bringt die Teilnehmer dabei in eine romantische Stimmung. Diesmal geht es nicht nur durch die Altstadt, sondern unter anderem auch durch den Fürstengarten. Hier verrät die Historikerin, was es mit dem riesigen Mammutbaum auf sich hat.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Außerdem hören die Teilnehmer Märchen und Legenden, die sich die Bewohner der Schifferstadt zu allen Zeiten in lauen Sommernächten erzählt haben. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Schlossturm. Die Teilnahme kostet 7,50 Euro, für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren 4,50 Euro. Eine Anmeldung in der Tourist-Information ist erforderlich, entweder telefonisch unter 0 41 53/590 92 20 oder per E-Mail an touristik@lauenburg-elbe.de.