Lauenburger Ortsjugendring: 100 Angebote für perfekte Sommerferien

Nicht in jeder Familie werden Urlaubspläne geschmiedet. Warum Kinder trotzdem nicht auf tolle Erlebnisse verzichten müssen.

Lauenburg. Noch schlappe vier Wochen, dann sind Sommerferien. Doch nicht alle Familien haben Urlaubspläne geschmiedet. Viele Kinder verbringen die Ferienzeit in Lauenburg. Langweilig muss das trotzdem nicht sein. Der Ortsjugendring hat auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Ferienprogramm zusammengestellt. Zahlreiche Angebote stehen zur Auswahl, darunter ein paar Mehrtagesfahrten, vor allem aber erlebnisreiche Aktionen – und das fast vor der Haustür.

Manchmal ist es eher ein symbolischer Beitrag, den die Familien dafür zahlen müssen. Wer nachweislich auf staatliche Transfairleistungen angewiesen ist, bekommt außerdem eine 50-prozentige Ermäßigung auf die Gebühren. „Am Geldbeutel der Eltern soll die Teilnahme der Kinder nicht scheitern“, sagt Christine Taucher vom Ortsjugendring. Bei ihr laufen die Fäden der Organisation auch in diesem Jahr zusammen.

Lauenburger Ortsjugendring schon 1948 gegründet

Die ersten Kinder, die vom Ortsjugendring betreut wurde, sind heute älter als 80 Jahre. Im Gründungsjahr 1948 ging es vor allem darum, den jüngsten Lauenburgern nach dem Schrecken des Krieges ein paar unbeschwerte Stunden zu bescheren. Lauenburger organisierten schon damals erlebnisreiche Freizeiten für Kinder und Jugendliche, die weder teuer noch aufwendig waren.

Bald darauf begannen sich die Organisatoren vor allem um Programme für die Sommerferien zu kümmern. Das hat bis heute Tradition. Ortsjugendringe gibt es mittlerweile in vielen Städten. Unter dem Dach des Kreisjugendrings haben sich die aus Büchen, Lauenburg, Mölln, Ratzeburg, Schwarzenbek und Wentorf miteinander vernetzt. Das Ferienprogramm organisieren die örtlichen Vereine aber immer noch unabhängig voneinander.

Seit 30 Jahren organisiert Christine Taucher das Ferienprogramm des Lauenburger Ortsjugendrings.

Reiten, töpfern, kochen, klettern – 100 Aktionen zur Wahl

Beliebte Aktionen der Vergangenheit finden sich ebenso im Programm wie neue Erlebnisse. Vereine nutzen das Ferienprogramm traditionell, um eventuell Nachwuchs zu gewinnen. Wer möchte, kann zum Beispiel Trampolinspringen bei der Lauenburger Sportvereinigung oder ein paar Stunden bei der Jugendfeuerwehr verbringen oder aber auch mal hinter die Kulissen von Lauenburger Unternehmen schauen. So lädt die Wellpappefabrik Smurfit Kappa zu einer Entdeckerstunde ein.

Beliebte Aktionen der vergangenen Jahre sind auch in diesem Jahr wieder dabei: Mit der Försterin Traute Tockhorn-Kruckow im Wald kochen oder einen Nachmittag in einem Reitstall verbringen – solche Erlebnisse sind immer schnell ausgebucht. Auch Tagestouren, unter anderem in den Hansapark, sind wieder im Programm. „Es kommen übrigens noch immer neue Angebote dazu. Deshalb lohnt es sich, immer mal wieder nachzuschauen“, empfiehlt Christine Taucher. Früher wurden die gedruckten Programmhefte von den Kindern und Jugendlichen mit Spannung erwartet, heute erscheinen das Angebot nur noch online. Auf der Seite des Ortsjugendrings www.unser-ferienprogramm.de gibt es eine komplette Übersicht über die aktuellen Angebote mit Erläuterungen, Kosten und der Altersfreigabe.

Anmeldefrist um vier Tage verlängert

Die Anmeldung erfolgt direkt über die Seite. Wer eine Anmeldebestätigung bekommt, hat einen Platz sicher. Einen Haken gibt es allerdings: Eine Anmeldung zu den Aktionen ist nur noch online möglich. Doch nicht in allen Familien gibt es Computer oder Laptop, und nicht jeder ist geübt im Umgang mit Online-Portalen. „Daran soll es nicht scheitern. Es gibt in der Stadt verschiedene Möglichkeiten, sich helfen zu lassen“, versichert Christine Taucher. Möglich ist eine Anmeldung in der Stadtbücherei (Weingarten 12) oder im Nachbarschaftstreff ToM (Moorring 19). Das Team des Ortsjugendrings hilft ebenfalls nach Terminabsprache unter Telefon 0179/6 04 06 78.

Eine gute Nachricht für alle, die sich noch nicht für ein oder mehrere Ferienerlebnisse entscheiden konnten: Weil noch neue Angebote dazu kamen, wurde die Anmeldefrist um vier Tage, bis Dienstag, 27. Juni, verlängert. Mit der Bestätigung gibt es dann auch eine Information, wann und wo die Teilnahmegebühren bezahlt werden können. Wer eine Sonderförderung beantragen möchte, sollte an die entsprechenden Nachweise denken.