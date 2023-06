Nach Polizeikontrolle in Lauenburg: Betrunkener Mercedesfahrer schlägt wild um sich

Lauenburg. Ein aufmerksamer Lauenburger hat am Dienstagnachmittag möglicherweise einen schlimmen Verkehrsunfall verhindert. Gegen 14.50 Uhr bemerkte er in der Niedersachsenstraße, dass ein augenscheinlich betrunkener Fahrer zu seinem Mercedes torkelte, einstieg und davonfuhr. Der Zeuge meldete den Vorfall unverzüglich der Polizei, die das Fahrzeug kurz darauf stoppen konnte. Bei der Überprüfung des Fahrers nahmen die Beamten dessen „Fahne“ deutlich wahr. Weil der 39-Jährige zu einem Atemalkoholtest nicht in der Lage war, ordneten sie eine Blutentnahme an.

Als der Arzt auf der Lauenburger Wache damit beginnen wollte, wehrte sich der Mann zunächst nach Leibeskräften. Das half ihm allerdings nicht. Normalerweise hätten die Beamten jetzt seinen Führerschein eingezogen, doch das erübrigte sich. Der Mercedesfahrer ist derzeit nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er wird sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt, des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.