Firma Rampa in Büchen: Neubau mit Kindergarten und Co-Working-Space

Einladung zum Tag der offenen Tür. Wie die Büchener Firma Mitarbeitern ermöglichen will, Familie und Job unter einen Hut zu bekommen.

Büchen. Wer jemals Möbel eines bekannten schwedischen Möbelhauses zusammengebaut hat, der hatte schon so kleine Nupsis in der Hand, um die einzelnen Teile zusammenzufügen. Diese Muffen aus Metall werden in Büchen bei der Firma Rampa hergestellt, einem Unternehmen mit langer Tradition. Angefangen hatte alles mit einer Erfindung des Zimmerers Brügmann aus Bergedorf. Im Jahre 1907 kam er auf die Idee, Holzteile mit genormten Verbindungsschrauben aneinanderzufügen.

Damit legte er den Grundstein für den Familienbetrieb, der 1955 nach Schwarzenbek zog. Mittlerweile werden die kleinen Bauteile weltweit verkauft. 1995 kam ein weiterer Standort in Büchen dazu. Vor zwei Jahren war dann klar: Rampa zieht komplett nach Büchen um. Am 17. August 2021 erfolgte die Grundsteinlegung für das neue Firmengebäude in Büchen. Jetzt ist der Neubau fertig und soll mit einem Tag der offenen Tür eingeweiht werden.

Betreuung auch für Kindern der Co-Worker

Auf knapp 6000 Quadratmetern sind jetzt alle Büro- und Produktionsflächen unter einem Dach vereint. Das Gebäude in Büchen hat nach eigenen Angaben als eines der ersten Gewerbeimmobilien in Norddeutschland die Anforderungen der Bundesförderung für effiziente Gebäude erfüllt.

Firmenchefin Kristina Brügmann führt Rampa in fünfter Generation. Bei der Grundsteinlegung übergab sie die Kartusche für den Grundstein Frank Steppe, Geschäftsführer der Firma SZ Bau, die den 6000 Quadratmeter großen Firmensitz in Büchen errichtet hat.

Foto: Stefan Huhndorf

Auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf legt man bei Rampa großen Wert. Das hatte Firmenchefin Kristina Brügmann, die das Unternehmen in fünfter Generation führt, schon bei der Grundsteinlegung angekündigt. Im neuen Firmengebäude gibt es deshalb einen Betriebskindergarten mit angepassten Betreuungszeiten. Eine moderne IT-Ausstattung sorgt dafür, dass Mitarbeiter, deren Arbeitsbereich das zulässt, gegebenenfalls auch von zu Hause arbeiten können.

Auch noch eine Seltenheit in Firmengebäuden: Es wird hier Platz für einen Co-Working-Space geben. Dieses Angebot ist für Menschen gedacht, die nicht unbedingt in ihren Unternehmen präsent sein müssen, ihre Arbeitstage aber nicht ausschließlich im Homeoffice verbringen möchten. Die mit moderner Kommunikationstechnik ausgestatteten Arbeitsräume sollen Interessierten außerhalb des Unternehmens beste Bedingungen für mobiles Arbeiten bieten. Dazu gehört auch, dass das Betreuungsangebot des Betriebskindergartens von den Co-Workern mitgenutzt werden kann.

Tag der offenen Tür bei Rampa am 24. Juni

In Schwarzenbek hatte der Weggang der Firma Rampa für Enttäuschung gesorgt. Eine Alternative gab es aber offenbar nicht. „Es war einfach nicht mehr sinnvoll, Produktion und die restlichen Betriebsteile zu trennen – zumal wir weiter wachsen werden. In Schwarzenbek gab es keine Möglichkeiten für eine Expansion“, so Firmenchefin Kristina Brügmann.

Wer sich ein Bild vom Unternehmen Rampa und den dortigen Arbeitsbedingungen machen möchte, sollte dafür den Tag der offenen Tür am Sonntag, 24. Juni, nutzen. Zwischen 10 und 15 Uhr kann der Neubau (Auf der Heide 8). Bei Rundgängen erfahren die Besucher Interessantes zur Unternehmenskultur und zur Firmengeschichte. Auch einige Vorträge sind geplant. Dabei geht es unter anderem darum, welche Ausbildung im Unternehmen möglich ist und was es für Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Wer möchte, kann sich auch über Co-Working-Space im neuen Rampa-Gebäude informieren. Außerdem wird die Produktpalette des Unternehmens vorgestellt.

Für Kinder ist auf dem Firmengelände eine Hüpfburg aufgebaut. Ein Beachvolleyball-Feld und eine Tischtennisplatte laden zu sportlichen Aktivitäten ein. Einen Blick in die Räume des Kindergartens können die Besucher ebenfalls werfen. Zur Stärkung zwischendurch gibt es kleine Snacks und kühle Getränke.