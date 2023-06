Premiere: Lauenburgs Freibad lockt mit Fitnesstag

Seit Jahren ein Highlight in Lauenburg. Der Start in die Sommerferien mit viel Programm im Freibad.

Lauenburg. Ein neues Angebot stellen die Lauenburger Sport-Vereinigung und das Team des Freibades auf die Beine. Für kommenden Sonnabend, 17. Juni, bieten sie von 11 bis 17 Uhr erstmals einen gemeinsamen Fitnesstag im von den Versorgungsbetrieben Elbe unterhaltenen Bad.

Mit großem 50-Meter-Becken, Nichtschwimmerbecken mit Wasserspielen, 77-Meter-Rutsche und Dreimeter-Sprungsturm wird an der Straße Am Freibad 13 schon im Regelbetrieb einiges geboten. Für den 17. Juni ist ein buntes Mitmachprogramm organisiert. Nicht alle Aktivitäten spielen im Wasser. Und auch an die geistige Fitness wird gedacht.

Fitnesstag feiert Premiere im Lauenburger Freibad

Wer den üblichen Eintritt zahlt, kann überall mitmachen, ohne Voranmeldung. In der gesamten Zeit gibt es etwa die Möglichkeit, den eigenen Kopf zu trainieren. An der Familienliegewiese am Kiosk besteht die Chance, sich im Spiel der Könige zu erproben, sich auf dem Schachbrett zu messen. Motto: „Jeder gesunde Körper benötigt einen gesunden Geist.“

Deutlich lauter und munterer wird es dagegen um das Nichtschwimmerbecken zugehen. Am und im Wasser locken von 11 bis 17 Uhr verschiedene Bewegungsspiele für Kinder. Dazu wird von 12.30 bis 12.50 Uhr Aquafitness geboten.

Angebote reichen von Aqua-Zumba bis Schachsport

Zu Aquafitness, wahlweise im flachen oder tiefen Wasser, und zu Aqua-Zumba, weniger schweißtreibend weil gut wassergekühlt, bitten Trainer der LSV wie auch Kay Schulze. Er hat vergangenes Jahr die Leitung des Lauenburger Freibades übernommen. „Das neue Angebot hat Herr Schulze gemeinsam mit der LSV organisiert“, bestätigt Christian Hameister, Sprecher der Versorgungsbetriebe Elbe GmbH.

Wer für einen Freibadbesuch eher an Schwimmen als Zumba denkt, ist Sonnabend ebenfalls an der richtigen Adresse. Zwischen 13.15 und 15 Uhr besteht die Gelegenheit, die geforderten Leistungen für das Deutsche Sportabzeichen im Schwimmerbecken zu erbringen.

Techniktraining als Ansporn für „bleierne Enten“

Menschen, die sich zwar gern im Wasser bewegen, jedoch das Gefühl haben, dass es schöner wäre, schneller oder stilsicherer voranzukommen, sollten sich die Zeit zwischen 16.15 und 16.45 Uhr vormerken. Im großen Becken besteht die Gelegenheit, an einem Schwimmtechniktraining teilzunehmen. Vielleicht für die eine oder andere „bleierne Ente“ ein Ansporn, künftig eleganter durch das Wasser zu gleiten.

Für die musikalische Unterhaltung zwischen den Aktionen wie auch während der Sportabzeichenabnahme sorgt die Band Elbgroove. „Wir sind gespannt, wie das neue Angebot ankommt“, sagt Hameister. Zusätzlich zum Programm müsse natürlich auch das Wetter mitspielen.

Summersplash lockt mit Hits von Helene Fischer bis DJ Ötzi

Das gilt auch für die weiteren Aktivitäten. Musikfans wollen die Organisatoren am Wochenende 23. und 24. Juni begeistern. Zum Summersplash sind für Freitag, 23. Juni, stimmgewaltige Double von Helene Fischer und Roland Kaiser, von DJ Ötzi und Andreas Gabalier angekündigt.

Am Sonnabend öffnet die Location am Kuhgrund für das nach eigenen Angaben „größte Elektro-Festival in einem Freibad Norddeutschlands“. Die Veranstalter rechnen für die Zeit zwischen 17 und 0 Uhr mit bis zu 2500 tanzwütigen Teilnehmern. Karten kosten an der Abendkasse 19 Euro.

Veranstalter erwarten bis zu 2500 tanzwütige Gäste

Mit neuem Namen geht die bekannte „School’s out Party“ an den Start. Am Sonnabend, 15. Juli, wird der Ferienbeginn 2023 mit der „Sommer-Pool-Party“ gefeiert. Was bleibt ist ein buntes Fest mit „großem Wasserspektakel und krassen Großspielgeräten“, versprechen die Organisatoren. Und natürlich viel Musik des Discoteams.