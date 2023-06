SummerSplash-Dance-Festival: Schlagermucke und Danceparty im Lauenburger Freibad

Lauenburg. Auch in diesem Jahr kommen im Lauenburger Freibad nicht nur Badegäste auf ihre Kosten. Über die Stadtgrenzen hinaus hat es sich längst herumgesprochen, dass es sich auf dem idyllisch gelegenen Gelände am Kuhgrund gut feiern lässt. Höhepunkt im Veranstaltungskalender ist die Mittsommer-Schlager-Nacht am 23. Juni und das SummerSplash-Festival am 24. Juni.

Unterschiedlicher könnten die Musikrichtungen kaum sein. Am Freitag kommen die Schlagerfreunde auf dem Festival auf ihre Kosten. Zu Gast sind die besten Doubles bekannter Schlagergrößen, die Deutschland zu bieten hat. Auftreten werden Doppelgänger von Roland Kaiser, DJ Ötzi. Andreas Gabalier und Helene Fischer. Bekannte Hits wie „Atemlos durch die Nacht“, „Hulapalu“ oder „Joana“ werden die Besucher textsicher mitsingen können. Los geht es um 18.30 Uhr. Tickets zum Preis von 15 Euro gibt es in der Stadtbücherei (Weingarten 10) und der Touristinformation (Elbstraße 59). An der Abendkasse kosten die Tickets dann 19 Euro.

SummerSplash-Dance-Festival: Party mit elektronischer Musik

Ein ganz anderes Publikum wird am zweiten Tag erwartet. Dann steht vor allem elektronische Musik auf dem Programm. „Das wird das größte Elektro Festival in einem Freibad Norddeutschlands“ verspricht Denis Recknagel von den Versorgungsbetrieben. Ab 17 Uhr gibt es zunächst melodische Klänge zum Sonnenuntergang. Danach werden die Sets immer energiegeladener, sodass die Besucher ordentlich abfeiern können. Auf dem siebenstündigen Festival legen sieben der bekanntesten DJs Deutschlands auf. Den Abschluss bildet Vargo aus Lauenburg, der als einer der bekanntesten Vertreter der deutschen Elektro-Szene gilt. Von ihm gibt es Musik zum Chillen, aber auch rhythmische Klänge zum Tanzen und Feiern.

Tickets zum Preis von 10 Euro gibt es ebenfalls in der Bücherei und in der Touristinformation. An der Abendkasse kosten die Karten 19 Euro. Das Summersplash-Festival im Freibad ist eine gemeinsame Veranstaltung der Stadt Lauenburg und der Versorgungsbetriebe Elbe. Für Essen und Trinken ist an beiden Festivalabenden gesorgt.