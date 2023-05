Konzert in der Kirche Lauenburg: Hits der Beatles auf dem Schifferklavier

„All you need is Love“" – wenn die „Pilzköpfe“ gewusst hätten, wie cool ihre Hits auf Akkordeon und Saxofon klingen.

Das Duo Sing Your Soul gastiert am Pfingstmontag in Lauenburg.

Lauenburg. Mit ihrem Konzertakkordeon war Meike Salzmann schon oft in Lauenburg zu Gast und Ulrich Lehna begeisterte mit seinem virtuosen Spiel auf der Bassklarinette. Jetzt überrascht das Duo Sing Your Soul mit ganz neuen Tönen. Bei ihrem traditionellen Pfingstkonzert in Lauenburg steht das Saxofon im Mittelpunkt. Unter dem Motto „All you need is Love“ präsentiert das Duo Hits der Beatles in ihrer eigenen Interpretation. Dabei beweist Meike Salzmann, dass ein Akkordeon mehr ist als eine „Quetsche“. Sie versteht es meisterhaft, bekannten Hits der englischen Kultband durch ihr Instrument eine ganz neue Dimension zu geben. Es erklingen „Michelle“, „When I am sixtyfour“, „Yesterday“ und viele andere weltbekannte Hits – aber auch in Vergessenheit geratene Stücke.

Hits der Beatles: Harmonie von Akkordeon und Saxofon

Meike Salzmann spielt seit dem elften Lebensjahr Akkordeon. Sie ist Preisträgerin mehrerer musikalischer Wettbewerbe und bietet mit ihrem Instrument Kunststufenniveau. Im Hauptberuf ist sie als Studienrätin am Bernstorff-Gymnasium Satrup tätig. Der gebürtige Mainzer Ulrich Lehna erlernte nach einer klassischen Ausbildung in Blockflöte und Klavier Klarinette und Saxofon. Nach absolviertem Musikstudium in Mainz und Köln zog es ihn an die Küste nach Altenholz. Mehrere Jahre war er Mitglied im Landesmusikrat und mehrmals Juror beim Wettbewerb „Jugend musiziert“.

Dem Saxofon entlockt Ulrich Lehna mal sehnsuchtsvolle, mal besinnliche und dann wieder temperamentvolle Töne, die Meike Salzmann mit dem symphonischen Klang des Konzertakkordeons gekonnt umrahmt. Dazu erfahren die Zuhörer Wissenswertes über die Instrumente und die Geschichte der Musik.

Musikalische Zeitreise in die Ära der Beatles

Dass sich das Duo Sing Your Soul im neuen Programm der unsterblichen Band aus Liverpool widmet, war nur eine Frage der Zeit. Die Beatles sind nach wie vor die erfolgreichste Band der Musikgeschichte. Die „Pilzköpfe“ schufen Melodien, die zu Herzen gehen. Die Besucher des Konzertes erwartet eine musikalische Zeitreise – beginnend mit dem kometenhaften Aufstieg der Band Anfang der 1960er-Jahre bis zu ihrem letzten und weltberühmten Konzert auf dem Dach des Plattenlabels Apple Records in London im Jahre 1970.

Ulrich Lehna und Meike Salzmann präsentieren ihr Programm am Pfingstmontag 29. Mai, ab 17 Uhr in der Maria-Magdalenen-Kirche. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte für die Musik wird gebeten.

