Lauenburg: Jörg Knör präsentiert: „Old School...aber geil“

Lauenburg. Er gilt als einer der vielseitigsten deutschen Comedians, Sonnabend, 22. April, gastiert Jörg Knör wieder in Lauenburg. Gut für Fans: Es sind noch rund 50 Restkarten zu haben.

Seine Parodien bekannter Menschen sind Legende, die der Lebenden wie auch der Verstorbenen: Ob die Altkanzler Angela Merkel und Helmut Schmidt, ob Dieter Bohlen, Rainer Calmund, die Queen oder Benedict XIII. – jedem entlockt er Geheimnisse. Und dem Publikum viele Lacher. Sowie großes Staunen darüber, wie groß sein Repertoire ist. 67 Prominente hat der in Wuppertal geborene Knör in der ihm eigenen Art bereits parodiert. Mit großer Präzision und viel Spaß an der Sache.

Comedian Jörg Knör gastiert in Lauenburg

Beides wie auch ein gutes Auge beweist der „Entertainer unter den Comedians“ auch, wenn er die jeweiligen Stars des Abends wie auch Menschen aus dem Publikum verewigt. Blitzschnell mit sicherem Strich in Karikaturen.

Inzwischen 16 abendfüllende Solo-Programme haben den Bambi-Preisträger treffsicher gemacht. Wobei Jörg Knör etwas auszeichnet, um das ihn viele beneiden. Das Multitalent kann auch über sich selbst lachen. Wo andere Künstler und auch manch Comedian versucht, immer den Zeitgeist zu treffen oder ihm noch besser einen Schritt voraus zu sein, räumt Jörg Knör auch dem Blick zurück einen Platz ein. Etwa wenn der hippe Jungjournalist ihn fragt, ob nicht vieles in seinem Programm old school ist? Und Knör antwortet: „Ja klar.“

Restkarten per Telefon oder auch auch online bestellen

Sein aktuelles Programm „Old School ... aber geil“ präsentiert Jörg Knör am Sonnabend, 22. April, in der Lauenburger Osterwoldhalle. Beginn ist um 20 Uhr. Wer noch Karten zu 23 Euro plus Vorverkaufsgebühr bestellen möchte, kann sich an die Bücherei Lauenburg (Telefon 04153/20 96) wenden oder an die Tourist-Info der Stadt unter 04153/590 92 20. Online lassen sich Tickets buchen unter https://www.eventim.de/event/joerg-knoer-oldschool-aber-geil-osterwoldhalle-16434511/

