Jörg Knör macht sich in Lauenburg über den Zeitgeist lustig

Lauenburg. Er hat mit mit Loriot und Rudi Carrell auf der Bühne gestanden und 1998 den Fernsehpreis „Bambi“ abgeräumt: Jörg Knör begann seine Karriere vor 40 Jahren, zu einer Zeit, in der man Comedians noch Komiker nannte. Am Sonnabend, 22. April, gastiert er mit seinem neuen Stück „Old school – aber geil!“ in der Heinrich-Osterwold-Halle in Lauenburg.

Wie in allen seinen Programmen stammen die Gags auch diesmal alle aus seiner Feder. Darauf legt Jörg Knör Wert. Er singt, karikiert und spielt Saxofon. Vor allem aber steht sein Name für gekonnte Parodien. Mit feiner Beobachtungsgabe verkörpert er unzählige Prominente und setzt sie originell in Szene, ohne zu verletzen. Auch in seinem neuen Programm setzt er sich ab von „Fast-­Food‐Comedy“ und Effekthascherei der Newcomer.

Comedian Jörn Knör gibt ein Gastspiel in Lauenburg

16 abendfüllende Solo‐Programme und 15 Jahresrückblicke haben Jörg Knör treffsicher gemacht. Er ist eben old school – und er steht dazu. Sein neues Programm ist eine Mischung aus Kalauern, Tiefsinnigem, Musik, Parodien und sentimentalen Tönen. Seine Gags drehen sich um Gender-Sprache, Homeoffice, Bitcoin und E-Autos. Er wirft aber auch einen Blick auf alte Werte, auf Vorbilder, Lieblingssongs und Legenden. Die Hits von Charles Aznavour, Sammy Davis, Paolo Conte und Tom Jones werden in neuer Weise interpretiert.

„Ist das nicht old school?“, fragt der hippe Jungjournalist am Bühnenrand in schöner Regelmäßigkeit. „Ja klar!“, antwortet Jörg Knör, und verlässlich ergänzt das Publikum jedes Mal: „Aber geil!“. Das niedersächsische Onlineportal „Die Harke“ schreibt über das neue Programm: „Knör haut den Laschen und Laschets einen so präzisen Helmut Schmidt um die Ohren, dass man sich ,so einen’ wieder wünscht.“

Die Show am Sonnabend, 23. April, beginnt um 20 Uhr in der Heinrich-Osterwold-Halle (Elbstraße 145a). Karten zum Preis von 23 Euro gibt es in der Touristinformation (Elbstraße 59) oder online über die Seite www.eventim.de.