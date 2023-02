Alte Salzstraße: Autoknacker nutzen kurze Gassi-Runde

Lauenburg. Waren es dieselben Täter? In diesem Monat machten sich Autoknacker schon zweimal an Fahrzeugen zu schaffen, die im Bereich der Alten Salzstraße in der Nähe von Lütau nur kurz abgestellt waren. Der jüngste Fall ereignete sich am Donnerstag, 23. Februar. Gegen 9 Uhr stellte eine Frau ihren Ford Focus in der Nähe der Bundesstraße ab, um mit ihrem Hund Gassi zu gehen. Als sie eine halbe Stunde später wieder beim Auto war, stellte sie fest, dass die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen war und ihr Portemonnaie samt Geld, Bankkarten und anderen Dokumenten fehlte. Der Schaden wird auf 850 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen für Autoaufbrüche

Bereits am Mittwoch, 8. Februar, hatte die Fahrerin eines Skoda Fabia ein ähnliches Erlebnis. Sie hatte ihr Auto gegen 13.30 Uhr auf dem Feldweg Richtung Wangelau abgestellt. Auch sie wollte nur kurz mit ihrem Hund spazieren gehen. Als sie nach einer Stunde zurück kam, war die Fahrzeugtür aufgebrochen. Allerdings wurden die Täter hier nicht fündig. Der Schaden am Fahrzeug beträgt in diesem Fall rund 500 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat an den beiden Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Lauenburg unter Telefon 04153/307 10 entgegen. Zur Vorbeugung solcher Straftaten rät die Polizei, Wertsachen auch bei kurzer Abwesenheit nicht im Auto zu lassen – schon gar nicht von außen sichtbar.