Altersvorsorge für Frauen: Online-Vortrag für eine bessere Finanzplanung

Lauenburg. „Alles viel zu kompliziert“ oder „Das macht mein Mann“ – Ausreden wie diese hört Susan J. Moldenhauer oft, wenn sie mit Frauen über ihre persönliche finanzielle Vorsorge sprechen will. Die Finanzexpertin kennt aber auch die andere Seite der Medaille. „Es gibt unzählige Fälle, in denen Frauen sich auf ihren Partner verlassen haben und die Familie an erste Stelle gestellt haben, bis das schöne Kartenhaus irgendwann in sich zusammenfällt. Die Realität sieht leider nicht so romantisch aus, wie in den Zeiten der rosaroten Brille“, sagt sie. Wenn der Mann sie verlässt, stehen viele Frauen nicht nur vor einem gefühlsmäßigen Scherbenhaufen, sondern auch vor einem wirtschaftlichen. Der Weg in die Altersarmut ist programmiert.

Das Netzwerk Gewaltprävention Lauenburg lädt für Mittwoch, 1. März, zum digitalen Vortrag mit dem Titel „Rente sich wer kann!“ ein. Wer sich über die Tipps der Autorin zahlreicher Sachbücher mit anderen Frauen austauschen möchte, sollte um 19 Uhr ins Haus der Begegnung (Fürstengarten 29) kommen, wo der Beitrag ebenfalls gezeigt wird.

Altersvorsorge: Viele Frauen tun sich schwer damit, an sich selbst zu denken

Die Zurückhaltung und Unwissenheit in Gelddingen hat zur Folge, dass sich Frauen häufiger mit weniger Gehalt zufriedengeben, kaum Wert auf ihre berufliche Weiterentwicklung legen und weniger für sich und ihre Bedürfnisse einstehen. Das hat im Alter Folgen: Nach einer aktuellen Studie der Universität Köln für das Bundesfamilienministerium liegt die Rente von Frauen im Durchschnitt 46 Prozent unter jener von Männern.

Besonders schwierig ist die Lage vieler Frauen, die über 80 Jahre alt sind: Gut 26 Prozent von ihnen – also jede vierte – lebt unterhalb der Armutgefährdungsgrenze, bei den Männern sind es 17 Prozent. Die meisten Frauen dieser Generation hatten als Hausfrauen und Mütter kein Erwerbseinkommen, das für die Rente ausschlaggebend ist. So beträgt die durchschnittliche Rentenhöhe bei allen Frauen in Altersrente etwa 807 Euro, während Männer durchschnittlich 1227 Euro als Altersrente beziehen.

Der Vortrag von Susan Moldenhauer – gerichtet an Frauen – könnte also durchaus heißen: Rette sich wer kann! Ihr Ziel ist es, dass Frauen ihre Finanzen in die eigene Hand nehmen: von der Budgetplanung, dem Anlegen eines „Notgroschens“, dem Ermitteln der Rentenlücke bis hin zum langfristigen Vermögensaufbau. Allerdings gibt es während des Vortrags keine Anlageberatung oder Werbung für ein bestimmtes Produkt.

Vortrag ist kostenfrei

Susan J. Moldenhauer hat 22 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche und im Vertrieb. Ihre Themen sind: Kommunikation, Selbstvermarktung, Gehalts- und Honorarverhandlung und die richtige Haltung zu Geld und Finanzen. Zudem schreibt sie regelmäßig Gastbeiträge und Kolumnen für verschiedene Medien. Die Autorin zahlreicher Fachbücher zum Thema Geld verspricht: Wenn die Hürden dazu im Kopf überwunden sind, können Finanzen richtig Spaß machen.

Die Zugangsdaten für den Onlinevortrag gibt es bei der Lauenburger Gleichstellungsbeauftragten Laura Hasse nach Anmeldung per E-Mai an gleichstellungsbeauftragte@lauenburg.de. Kosten entstehen den Teilnehmern nicht. er