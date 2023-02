Die besten Vorleser trafen sich in Lauenburgs Stadtbücherei

Lauenburg. Mit etwa 600.000 Teilnehmern jährlich ist der 1959 ins Leben gerufene Vorlesewettbewerb der älteste und größte Schülerwettbewerb Deutschlands. Gastgeber des Regionalentscheids war die Stadt- und Schulbücherei Lauenburg. Großes Lob zollt Büchereimitarbeiterin und Jurymitglied Jennifer Diekfoß den zehn jungen Teilnehmern: „Das Niveau war höher als bei der letzten Präsenzveranstaltung. Die Lesekompetenz hat sich erhöht.“ Zuletzt hatte die Stadtbücherei den Kreisentscheid im Jahr 2020 ausgerichtet, in den beiden Folgejahren lasen die Zehn- bis Elfjährigen nur online vor.

Gewonnen hat den Wettbewerb Felix Hagedorn, Schüler der Lauenburgischen Gelehrtenschule in Ratzeburg. Er hat sich mit dem Sieg auf der Kreisebene für den Landeswettbewerb qualifiziert. Die besten Vorleser aus den 16 Bundesländern treffen sich dann vom 19. bis 21. Juni in Berlin. Das Finale wird am 21. Juni wird ab 11 Uhr live gestreamt sowie in den TV-Sender rbb und KiKA sowie der ARD Mediathek gezeigt.

„Diebe im Olymp“ und das „Hosentaschen-Orakel“

Zehn von zwölf Sechstklässler aus dem gesamten Kreisgebiet waren zum Vorlesetermin in die Bücherei (Weingarten 12) gekommen. Sie hatten sich zuvor in ihren Schulen als beste Vorleser für den Kreisentscheid qualifiziert. Anders als beim Bundesfinale fand der Kreisentscheid unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt: Nur Eltern, Großeltern, Geschwister und einige Lehrer waren als Zuschauer dabei. „Ein Mädchen hat ihren Vater direkt wieder nach Hause geschickt“, weiß Dieckfoß. Ihre Begründung: Es hätte sie zu nervös gemacht, vor Menschen, die sie kennt, vorlesen zu müssen.

Ausrichter des Vorlesewettbewerbs ist die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Die jungen Teilnehmer lesen zunächst einen etwa drei Minuten langen Ausschnitt aus einem Buch ihrer Wahl vor. Felix Hagedorn hatte sich dafür den Roman von Rick Riordan „Percy Jackson – Diebe im Olymp“ ausgewählt. Nicht zugelassen sind Schullese- und Sachbücher, Lyrik, Mundart- oder Theaterstücke. Im Anschluss an den selbst gewählten Text folgt ein Fremdtext: Dieckfoß hatte dafür das Kinderbuch „Knietzsche und das Hosentaschen-Orakel“ von Anja von Kampen ausgewählt.

Trotz Wettbewerb: Lesekompetenz bundesweit rückläufig

„Felix hat super lebendig vorgelesen, das Publikum mitgenommen“, begründet Dieckfoß die Entscheidung der Jury, in der neben ihr Grundschullehrer Nico Wick und Vorjahressiegerin Zoe Wrobel aus Lauenburg saßen. Das gehört zu den Regeln des Wettbewerbs: Auch in Berlin wird die Vorjahressiegerin, Ada Grossmann aus Bayern, beim bundesweiten Finale mit in der Jury sitzen. Doch die Entscheidung sei ihnen nicht leicht gefallen, weil das Niveau aller zehn Vorleser so hoch gewesen sei, sagt Dieckfoß.

Eine Einschätzung, die dem Trend widerspricht: Das Institut für Schulentwicklungsforschung (IFS) an der Technischen Universität Dortmund hatte für seine Schulpanelstudie im Sommer 2021 die Lesekompetenz von Viertklässlern getestet und mit den Ergebnissen der IGLU-Studie (Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung) von 2016 verglichen. Demnach sei die Lesekompetenz durch Schulschließungen und Distanzunterricht während der Coronapandemie in allen Schülergruppen zurückgegangen. Der Börsenvereins des Deutschen Buchhandels hat deshalb gemeinsam mit 150 Partnern den Nationalen Lesepakt gegründet.

