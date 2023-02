Hort in Lauenburg: Kirche kämpft um Fortbestand – bis Sommer 2025

„Wenig Chancen zu helfen“: Die Stadt Lauenburg will nun den Ausbau der Offenen Ganztagsschule mit Macht vorantreiben.

Über die Jahre hat sich der Hort an der Weingartenschule einen guten Namen bei den jungen Besuchern und deren Eltern gemacht. Seit Jahreswechsel ist der Hort wegen Personalmangel geschlossen.

Lauenburg. Der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg hat den aktuell geschlossenen Hort an der Weingartenschule noch nicht verloren gegeben. Das Gegenteil sei richtig: Derzeit laufe die Suche nach Personal, es gebe mehrere Interessenten, sagt Carsten Papendick, Sprecher des Kirchenkreises. Von einem vorzeitigen Aus zu sprechen, sei daher falsch. Doch Neueinstellungen sind bislang nicht zu vermelden.

Hort ist wegen Personalmangel geschlossen

„Es war nie der Plan der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Lauenburg, diesen Hort kurzfristig zu schließen“, sagt Papendick. Grund dafür, dass es „vorübergehend seit Anfang Januar zu Personalengpässen“ komme und derzeit „nicht alle 30 Hortkinder am Standort Weingartenschule in den gebuchten Öffnungszeiten betreut werden“, seien „Kündigungen und Krankheitsfälle“.

Tatsächlich ist der Hort an Weingartenschule seit Jahreswechsel geschlossen, ein Teil der 30 Hortkinder wird derzeit in der evangelischen Kita im Dietrich-Bonhoeffer-Haus betreut. Weitere sind in die Offene Ganztagsschule (OGS) der Weingartenschule gewechselt. Die anderen Kinder werden nun von Eltern oder Angehörigen zu Hause betreut.

Eltern betreuen Teil der Kinder jetzt selbst

Dass es auch der Kirche schwerfällt, Personal zu finden, um die Hortbetreuung an der Schule wieder aufnehmen zu können, verwundert nicht. Kaum eine Kita, kaum ein Hort verfügt über ausreichend Personal für einen regulären Betrieb.

„Wir können da auch nicht helfen, können etwa nicht zusagen, später Personal zu übernehmen“, stellt Friederike Betge klar. Ein Grund dafür sei das unterschiedliche Tarifrecht, das der Kirchen unterscheidet sich deutlich von dem der Kommunen, weiß die zuständige Fachamtsleiterin im Lauenburger Rathaus.

Stadt Lauenburg: Können Hortpersonal nicht übernehmen

Zwischen Stadt und Kirche sei abgesprochen gewesen, dass die Kirche den Hort noch bis Mitte 2025 betreibt, bestätigt Betge. Von 2026 müssen die Schulen Offene Ganztagsbetreuung für alle bieten, bereits Mitte 2025 würden jedoch die Raumanforderungen verschärft. „Wenn die Kirche signalisierte hätte, sie habe eine Lösung für das Raumproblem, hätten wir natürlich die Lauenburger Politik damit befasst“, betont Betge.

Für die Kosten, ein rundes Dutzend Kinder jeden Tag von der Weingartenschule zum Dietrich-Bonhoeffer-Haus zu fahren, steht die Stadt voraussichtlich in der Mitverantwortung. Betge: „Die Stadt Lauenburg wird sich an den Kosten beteiligen müssen, im Rahmen des vorgeschriebenen Defizitausgleichs.“

Die Ganztagsschule soll aufgewertet werden

Die Stadt setzt aktuell verstärkt darauf, die offene Ganztagsschule am Standort auszubauen. Bislang von manchen Eltern als schlecht ausgestattete, bloße Kinderverwahrung mit wenig Programm kritisiert, soll sie räumlich wie personell aufgewertet werden. Auch für die OGS wird daher für die Zukunft mehr qualifiziertes Personal benötigt.

Die Platzprobleme der Offenen Ganztagsschule sollen mit dem Um- und Ausbau der Weingartenschule gelöst werden. Nach dem Auszug der Bücherei und mit dem Neubau eines Erweiterungsgebäudes wachsen die Chancen für ein adäquates Platzangebot.

Hort hat mit breitem Angebot gepunktet

Und damit auch für Angebote, die bisher von den Eltern und den jungen Nutzern der OGS schmerzhaft vermisst wurden. Der Hort der Kirche hat bei seinen Nutzern über die Jahre mit verschiedensten Aktivitäten gepunktet. Vom gemeinsamen Essen zubereiten, über Einblicke in den Umgang mit Haus- und Nutztieren bis zu Bienenprojekten.