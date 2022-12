Am 8. Januar heißt es: „Geit die Elv oder steit die Elv?“ Eine Neuerung soll die Traditionsveranstaltung noch attraktiver machen.

Tradition Eiswette: Wie Hohnstorf neue Besucher anlocken will

Hohnstorf. Nach der erzwungenen Corona-Pause bittet die Gemeinde Hohnstorf wieder zu ihrer traditionellen Eiswette. Am 8 Januar 2023 wird wieder an der Elbe geschaut, ob die „Elv geit oder steit“. Von sofort an bis zum 20. Dezember werden die Wetteinsätze entgegengenommen. Doch eine wichtige Veränderung, die nicht überall auf ungeteilte Zustimmung stößt, wird es geben.

Natürlich bleibt es bei den Wettpaten. Thomas Lohmann und Eckhardt Panz werden in bewährter Manier am Sonntag, 8. Januar, um 11 Uhr auf der Fährbuhne mit Blick auf den Strom feststellen, wer mit seinem Tipp richtig gelegen hat. Anschießend werden die Gewinner der Eiswette gezogen.

Eiswette: Einsätze sind bis 20. Dezember möglich

Neu ist hingegen, dass anschließend kein gemeinsames Matjesessen in einem Lokal geplant ist. Grund sind auch Befürchtungen bezüglich neuer Corona-Beschränkungen und die aktuell grassierende Erkältungswelle. Vor allem aber das geschwundene Interesse an diesem Programmpunkt.

„Wir möchten gern auch neue Teilnehmer begrüßen. Und diejenigen, die an einem gemeinsamen Matjesessen teilgenommen haben, sind über die Jahre immer weniger geworden“, erläutert Hohnstorfs Bürgermeister Dirk Lindemann.

Ein Angebot vor Ort biete zudem die Gelegenheit, dass mehr Teilnehmer miteinander ins Gespräch kommen. „All diejenigen, die nicht zum Essen mitgegangen sind, sind nach der Eiswette relativ schnell wieder gegangen.“ Stattdessen soll den Hohnstorfern und ihren Gästen nun Gelegenheit geboten werden, bei heißen oder kalten Getränken und bei Matjes oder Würstchen an der Fährbuhne miteinander zu schnacken.

Matjes auf die Faust und ein Zelt gegen Schietwetter

Die Organisatoren der Eiswette haben vorgesorgt: Schutz gegen Schietwetter wird ein Zelt bieten. Lindemann: „Der Siedlerbund wird Glühwein und Punsch ausschenken, es gibt Grillwürstchen und die Gaststätte Zum Hohnstorfer wird Matjes anbieten.“ Für die Zukunft werde geschaut, wie dieses Angebot angenommen wurde.

Wer selbst einen Wetteinsatz bei der Eiswette wagen möchte, kann dies per Bareinzahlung im Gemeindebüro (Schulstraße 1a) tun. Oder noch besser per Überweisung von 8 Euro auf das Konto der Samtgemeinde Scharnebeck: Die IBAN Nummer lautet: DE36 2405 0110 0011 0009 99, das Stichwort ist „Deb.Nr. 230772/06“.

Erlös fließt in überdachte Picknickbank

Der Erlös der Eiswette 2023 soll in den Bau einer überdachten Picknickbank am Elberadweg fließen. Diese soll laut Beschluss des Hohnstorfer Rates in Höhe des Wohnmobilstellplatzes entstehen. 2020 war der Trägerverein des Fischereimuseums Hohnstorf mit dem Eiswetten-Erlös bedacht worden.