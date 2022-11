Vorlesetag in Awo-Kita in Lauenburg: Geschichten und Märchen in vielen Sprachen

Lauenburg. „Das rätselhafte Findelding“ auf Arabisch und „Rotkäppchen“ auf Russisch – jeden Tag wird für die 130 Kinder in der Kita des Familienzentrums der Arbeiterwohlfahrt (Awo) am Graf-Bernhard-Ring 16 in Lauenburg eine andere Geschichte vorgelesen. Die Kita machte aus dem bundesweiten Vorlesetag nämlich gleich eine ganze Vorlesewoche und das in mehreren Sprachen.

„Wir haben uns überlegt, dass Eltern die Geschichten in ihrer Heimatsprache vortragen, und ich lese sie auf Deutsch vor. Das hat geklappt, die Eltern machen mit und die Kinder sind begeistert“, sagt Erzieherin Nicole Meyer, die das Projekt vorbereitete und durchführte. In der Turnhalle saßen jetzt die Drei- bis Sechsjährigen aus verschiedenen Gruppen und hörten die Geschichte „Die kleine Hexe geht auf Reisen“.

Vorlesetag wird in Lauenburger Awo-Kita zur Vorlesewoche

Dilan Demir, Mutter der vierjährigen Zilan, las die Geschichte auf Kurdisch vor, einer Sprache, die vor allem in der östlichen Türkei, im Norden Syriens und im Westen Irans gesprochen wird. Doch das Buch gibt es gar nicht auf Kurdisch, und so musste Dilan Demir die Geschichte erst einmal vom Deutschen ins Kurdische übersetzen. „Das war gar nicht so einfach, die richtigen, treffenden Worte zu finden, aber Verwandte und das Internet haben mir geholfen“, sagt die 30-Jährige.

Die Mühe hat sich gelohnt, denn die Kinder lauschten der fremden Sprache und hörten sich die Geschichte auch auf Deutsch an. Auch auf Russisch, Italienisch, Arabisch und Türkisch wurden jeden Tag bekannte Kinderbücher und Märchen vorgelesen.

Lesezeit fördert Konzentration und die Fantasie bei Kindern

„Vorlesen gehört jeden Tag zu unserem Programm. Wir wollen in dieser Woche aber ganz speziell die Eltern ermuntern, auch zu Hause ihren Kindern vorzulesen“, sagt Nicole Meyer. Warum das so wichtig ist, hat sie in einem Minibuch für die Eltern zusammengefasst. Die Lesezeit hilft, zur Ruhe zu kommen, fördert die Konzentration und die Fantasie, vermittelt Wissen und stärkt die Bindung zu den Eltern.

„Außerdem lernen Kinder, denen vorgelesen wurde, besser das Lesen als andere und können ihre Gedanken besser in Worte fassen, weil sie einen großen Wortschatz haben“, ergänzt Nicole Meyer in dem Büchlein. Viele Geschichten greifen zudem Situationen des Alltags auf und können den Kindern helfen, Konflikte zu lösen, sich in andere hineinzuversetzen und Mitgefühl zu haben. „Lesen ist der Schlüssel zur Bildung“, wird in dem Minibuch zusammengefasst.

Den bundesweiten Vorlesetag, den „Die Zeit“, die Stiftung Lesen und die Deutsche Bahn Stiftung ausriefen, gibt es seit 2004. In diesem Jahr ging es um das Motto „Gemeinsam einzigartig“. Fast 800.000 Menschen lasen vor und hörten zu.