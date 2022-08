Überladener Lkw: Fahrer ignoriert Weisung und fährt los

Lauenburg. Weil das Fahrzeug offensichtlich überladen war, sodass bereits die Hinterreifen fast platt waren und der gesamte Wagen sehr tief lag, kontrollierten Beamte der Polizeistation Lauenburg am Freitag gegen 14.15 Uhr in der Berliner Straße einen Miet-Lkw. Nach der Überprüfung und Kontrolle der Ladung erhärtete sich der Verdacht einer möglichen Überladung. Der 42-jährige Niedersachse hatte feuchten Erdboden, einige Paletten sowie eine Schubkarre geladen.

Polizei Lauenburg stellte Überladung von 148 Prozent fest

Eine anschließende Wägung gab Aufschluss: Statt der erlaubten 3,5 Tonnen ergab die Messung nach Abzug der Toleranz einen vorwerfbaren Wert von 8,7 Tonnen. Dies entspricht einer Überladung von satten 148 Prozent. Die Weiterfahrt wurde bis zur Entladung bzw. einer Umladung untersagt. Es sollte dann eine erneute Überprüfung des Fahrzeugzustandes erfolgen.

Doch der Niedersachse scherte sich nicht darum und fuhr nach einer kurzen Wartezeit weiter. Die Beamten konnten den Fahrer kurze Zeit später auf einem Betriebshof in der Umgebung mit dem inzwischen geleerten Fahrzeug antreffen. Da er entgegen der Weisung der Polizeibeamten das Umladen am Kontrollort nicht vorgenommen hatte, sondern voll beladen einfach weitergefahren war, erwarten ihn nun ein Bußgeld in Höhe von circa 500 Euro und ein Punkt in Flensburg.