Polizei: Fünf Kühe tricksen bei Lauenburg alle Einsatzkräfte aus

Rinder büxten von einer Weide in Lauenburg aus. Wie die Ausreißer mit Polizei und Feuerwehr Katz und Maus spielten.

Friedlich trotten zwei der ausgebüxten Kühe am Bahngleis entlang. Es gelang ihnen, alle Einsatzkräfte auszutricksen.

Lauenburg. Ob sie wohl wussten, dass sie mit ihrem Ausflug einen Großeinsatz auslösen würden? Was die fünf jungen Kühe bewogen haben mag, von ihrer Weide zwischen Dalldorf und Basedow auszubüxen, bleibt ihr Geheimnis. Fest steht aber, sie hielten am späten Sonnabendnachmittag Feuerwehr und Polizei stundenlang in Atem.

„Schwimmende Kühe im Elbe-Lübeck-Kanal“ – per Notruf hatten Augenzeugen gegen 17 Uhr ihre Beobachtungen gemeldet. Als die Lauenburger Feuerwehr am vermeintlichen Sichtungsort eintraf, war von den Kühen im Wasser nichts mehr zu sehen. Allerdings hatte Wehrführer Lars Heuer mittlerweile herausgefunden, dass es fünf Kühe waren, die auf der Weide vermisst wurden. Landwirte hatten schon seit dem frühen Morgen nach ihnen gesucht.

Kühe ausgebüxt: Bahnstrecke Lübeck-Lüneburg für Stunden gesperrt

Endlich ein erstes Lebenszeichen. Die Gruppe der ausgebüxten Kühe hatte sich geteilt: Drei der Tiere trotteten am Bahngleis auf Höhe der Kanalbrücke Richtung Lanze entlang. Diese Beobachtung alarmierte die Deutsche Bahn, die nach Hinweisen durch die Feuerwehr die Strecke Lübeck-Lüneburg für drei Stunden sperren ließ. Die beiden anderen Tiere hatten sich, nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, offenbar zu einem Alleingang entschieden: Die eine Kuh verschwand am rechten Ufer des Kanals, die andere am linken.

Den Tieren gut zuzureden und sie somit einfangen zu können – an diese Möglichkeit glaubte zu diesem Zeitpunkt niemand mehr. Mittlerweile waren die Einsatzkräfte der Lauenburger Feuerwehr mit dem Boot und einer Drohne im Einsatz, um die Tiere aufzuspüren. Außerdem war ein Rettungswagen am Einsatzort sowie mehrere Landwirte mit Treckern und Anhängern.

Ausgebüxte Kühe spielen mit Rettern Katz und Maus

Doch die Tiere spielten mit ihren Rettern Katz und Maus. Mehrmals wechselten sie die Seite des Bahndammes und verschwanden schließlich über ein Feld ins Gebüsch. Am Lauenburger Bahnhof und an der Schleuse starteten Feuerwehrleute inzwischen Drohnen und suchten damit die nähere Umgebung ab.

Mittlerweile hatten sich auch Einsatzkräfte der Landespolizei aus Kiel mit Blaulicht auf den Weg nach Lauenburg gemacht. Gezielte Betäubungsschüsse sollten sie Tiere bei Sichtung außer Gefecht setzen und so ein sicheres Bergen möglich machen. Allerdings tricksten die Tiere die Einsatzkräfte weiterhin immer wieder aus.

Konnten Kühe wegen defekter Stromleitung ausbüxen?

Am späten Sonnabendabend wurde die Aktion zunächst abgebrochen, und auch am Sonntag gelang es den Einsatzkräften bis zum Mittag nicht, die fünf Kühe einzufangen. Man hofft jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung, um dann möglichst zielgenau reagieren zu können.

Wie es die Tiere schaffen konnten, den elektrischen Weidezaun zu überwinden, ist derzeit noch unklar. Möglicherweise war durch einen Defekt die Stromleitung unterbrochen.