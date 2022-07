Jetzt gibt’s Geld aus dem Programm „Demokratie leben!“

Lauenburg. Für Jugendliche ist zu wenig los in Lauenburg – nicht selten hört man diesen Satz. Und so manche Idee für spannende Aktionen würde am Geld scheitern. Doch genau das ist der Ansatz des Bundesförderprogramms „Demokratie leben!“. In der ersten Förderperiode von 2015 bis 2020 umfasste der Etat zunächst 40,5 Millionen Euro, wurde dann aber nochmals deutlich aufgestockt. Lauenburg sowie die Ämter Lütau und Büchen erhielten in dieser Zeit eine Gesamtsumme von 445.000 Euro.

Die zweite Förderperiode des Programms hat vor zwei Jahren begonnen. Lauenburg und die Ämter Lütau und Büchen sind wieder dabei. Bis 2024 können sogar 560.000 Euro an Träger von Projektideen vergeben werden. Die Stadt Lauenburg zahlt jährlich insgesamt einen Eigenanteil von rund 15.000 Euro für Projekte, die aus diesem Programm finanziert werden.

Lauenburger Märchentage haben ihren Ursprung in der Förderung aus dem Programm

Wie schon in den vergangenen Jahren, sollen die Projekte möglichst langfristig angelegt sein. Traditionen wie das Internationale Kinderfest, die Aktion „Beat and Dance“ sowie die Lauenburger Märchentage haben ihren Ursprung in der Förderung aus diesem Programm. Eine finanzielle Grenze für Einzelprojekte ist nicht festgelegt. Auch Altersbegrenzungen gibt es für die Antragsteller nicht. Im laufenden Jahr wurden beispielsweise schon Unterstützungsangebote und Sprachförderung für Geflüchtete aus der Ukraine sowie Musikprojekte mit Kindern der Grundschulen Lütau und Lauenburg gefördert.

Über die Vergabe entscheidet in diesem Jahr am 23. August ein Begleitausschuss aus Vertretern von Vereinen und Verbänden.

Auch kleine Projekte haben eine Chance auf finanzielle Förderung

Projektanträge können bei Vanessa Zohm von der lokalen Koordinierungs- und Fachstelle beim Kreisjugendring bis zum 5. August gestellt werden. Möglich ist das per E-Mail an koordination@kjr-herzogtum-lauenburg.de. Weitere Informationen sowie Antragsformulare gibt es auf www.partnerschaftenfuerdemo kratie.de. Angst vor zu viel Papierkram muss niemand haben. Vanessa Zohm hilft gern bei der Antragstellung unter der Telefonnummer 0152/56 31 21 02.

Neben den größeren Vorhaben sieht das Programm auch die Förderung von Mini-Projekten bis 500 Euro vor. Hierfür ist keine Rechtsform der Antragstellenden notwendig, auch Einzelpersonen können diese Mittel beantragen. Wichtig ist nur, dass die Aktionen ein tolerantes Miteinander fördern, unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft der Beteiligten.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.