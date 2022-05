Die Messe Landträume in Friedrichsruh im Schlosspark zog im Sommer jedes Mal viele Besucher an. Jetzt setzt Veranstalter Wolfgang Krajewski auf Lauenburg als Veranstaltungsort.

Die Messe rund ums Schloss setzt auf sinnliches Erleben. Was das bedeutet, kann in der Schifferstadt am 11. und 12. Juni selbst erkundet werden.