Lauenburg: Anstatt Weihnachtsmarkt funkelnde Winterträume

Der Weihnachtsmarkt rund um den Schlossturm wurde abgesagt. Aber am dritten Adventswochenende gibt es einen Ersatz.

Die riesigen Leuchtelemente – geschaffen von Sebastian Rupsch – begeisterten vor zwei Jahren die Besucher des Weihnachtsmarktes. In diesem Jahr leuchten sie mit vielen anderen Lichtskulpturen zwischen den Bäumen im Lauenburger Fürstengarten.

Lauenburg. Die Enttäuschung ist nicht nur bei den Organisatoren groß. Viele Lauenburger und Gäste der Stadt hatten sich auf den stimmungsvollen Weihnachtsmarkt rund um den Lauenburger Schlossturm gefreut. Doch die steigenden Coronazahlen machten auch in diesem Jahr dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung.

Doch eine der der geplanten Attraktionen wird es trotzdem geben: Ein Lichtskulpturenpark wird am kommenden Wochenende den Fürstengarten in ein magisches Licht tauchen. Sebastian Rupsch von der Firma Zirkel Event baut zwischen den Bäumen seine großen leuchtenden Elemente auf. Vor zwei Jahren sorgten die funkelnden Skulpturen für staunende Augen bei großen und kleinen Besuchern des Weihnachtsmarktes. In diesem Jahr werden bekannte Märchenfiguren und viele neue Skulpturen im Abendlicht erstrahlen. Doch auch die beliebtesten Fotomotive sind wieder dabei: der riesige Vollmond und die überdimensionalen Pilze.

Weihnachten in Lauenburg: Kleine Aktion mit Lichtskulpturen geplant

Im Fürstengarten ist genügend Platz, sodass die Lichtinstallationen an einzelnen Standorten und mit genügend Abstand zueinander angeschaut werden können. Gelegenheit dazu ist am Sonnabend, 11. Dezember, zwischen 17 und 21 Uhr. Am Sonntag, 12. Dezember, ist der Skulpturenpark von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Auf den Duft von Glühwein, frischen Waffeln und Grillwurst müssen die Besucher allerdings verzichten, denn die typischen Weihnachtsmarktbuden wird es coronabedingt nicht geben. „Vielleicht bietet es sich ja mal wieder an, den Abend gemütlich bei einem der Lauenburger Gastronomen ausklingen zu lassen“, empfiehlt Lauenburgs Veranstaltungsmanager Andy Darm.