In Deutschland leben schätzungsweise zwei Millionen Katzen auf der Straße. Die Tiere sind oft mangelernährt, haben Krankheiten wie Katzenschnupfen und verklebte Augen – oder auch Parasitenbefall und Hautpilze. Oft paaren sie sich mit Freigängerkatzen. Dass Freigängerkatzen kastriert werden müssen, ist in Deutschland mittlerweile in mehr als 760 Kommunen Pflicht.