Zigarettendiebe: Polizei nimmt Männer vorläufig fest

Der Zigarettenautomat an der Hans-Böckler-Straße in Schwarzenbek wurde gesprengt.

Lauenburg. Sind die dreisten Zigarettendiebe der Polizei jetzt ins Netz gegangen? In den vergangenen Wochen machten sich bisher Unbekannte immer wieder an verschiedenen Automaten in der Region zu schaffen. Am Mittwoch ist ihnen möglicherweise eine Tat in Lauenburg zum Verhängnis geworden.

Gegen 3.30 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Anwohner die Polizei. Er hatte bemerkt, dass mehrere Personen im Askanierring dabei waren, einen Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen. Als diese den Streifenwagen bemerkten, versuchten sie sich zu Fuß in Richtung ZOB aus dem Staub zu machen. Hier konnten die Polizeibeamten zunächst einen 36-jährigen Mann stellen.

Polizei hat möglicherweise organisierte Zigarettendiebe gefasst

In der Umgebung des ZOB fanden die Beamten diverses Aufbruchswerkzeug und mögliches Stehlgut. Außerdem ergab sich ein Hinweis auf ein von den Tatverdächtigen benutztes Fahrzeug, das in unmittelbarer Nähe des Tatortes abgestellt war. Als die Beamten sich näherten, stellten sie fest, dass darin ein Mann saß. Der 27-Jährige wurde ebenfalls vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei in Geesthacht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ermittler die beiden Beschuldigten aus Mangel an Haftgründen. Beide erwartet eine Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Ob diese Tat im Zusammenhang mit ähnlich gearteten Fällen in Geesthacht, Schwarzenbek und im Kreis Stormarn steht, will die Polizei derzeit nicht bestätigen. Zuletzt hatten Zigarrettendiebe am Sonnabend, 26. Dezember, und am Sonntag, 27. Dezember, zugeschlagen. "Wir ermitteln in alle Richtungen, natürlich auch, ob zwischen diesen Taten ein Zusammenhang besteht", sagt Polizeisprecherin Sandra Killian.

Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen in allen Fällen übernommen und sucht nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04152/80030 entgegen.