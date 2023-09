ARD-Serie „Nord bei Nordwest“: Radtour führt nach Schwanitz

In der Reihe „Radeln in der Region“ geht es diesmal zu Drehorten der beliebten ARD-Serie. Aber wo sind die überhaupt?

Geesthacht. Eigentlich möchte sich der ehemalige Großstadtpolizist Hauke Jacobs abseits des Trubels ein neues Leben als Tierarzt aufbauen. Eigentlich. Denn sein früherer Beruf lässt Jacobs nicht los: In Schwanitz, seinem verschlafenen neuen Zuhause an der Ostsee, geschehen immer wieder rätselhafte Verbrechen, die es aufzuklären gilt. Mit der Kieler Polizistin Hannah Wagner und seiner Mitarbeiterin Jule Christiansen löst der ehemalige Ermittler jeden Fall.

Die beliebte ARD-Serie „Nord bei Nordwest“ mit Hinnerk Schönemann, Jana Klinge und Marleen Lohse in den Hauptrollen hat viele Fans nicht nur in Norddeutschland. Und die fragen sich oft: Wo ist eigentlich dieses Schwanitz?

ARD-Serie „Nord bei Nordwest“: Besuchen Sie Schwanitz!

Nirgendwo und überall kommt einer Antwort wohl recht nahe. Schwanitz gibt es nicht, gedreht wird oft auch im Südosten Hamburgs, so in den Vier- und Marschlanden und auch im Großraum Geesthacht.

Das Hotel zur Post wird zur Pension Ahab.

Foto: Dirk Palapies

„Wo liegt Schwanitz?“ Unter diesem Motto steht die nächste Tour in der Reihe „Radeln in der Region“, präsentiert von der Bergedorfer Zeitung/Lauenburgischen Landeszeitung. Tourleiter Ekkehard Gertig vom ADFC Geesthacht fährt mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Sonntag, 17. September, vier aktuelle und frühere Drehorte in der Region an.

Los geht’s am Hotel zur Post, das in der Serie die Pension Ahab ist. Nächste Station ist eine Scheune auf Gut Hasenthal. Weiter geht’s nach Altengamme, wo gegenüber der Kirche St. Nicolai ein unbewohntes Haus als Polizeirevier-Kulisse dient, und zum Drehort „Tierarztpraxis“ nach Neuengamme.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hinnerk Schönemann, Jana Klinge und Cem Ali Gültekin (v. l.) beim Dreh in Altengamme.

Foto: Wiebke Schwirten

Die Tour beginnt am Sonntag um 10 Uhr auf dem Expert-Parkplatz in Geesthacht. Die Strecke ist etwa 50 Kilometer lang, Tourleiter Gertig rechnet mit einer reinen Fahrzeit von dreieinhalb Stunden. Hinzu kommen Pausen an den Drehorten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Spende an den ADFC ist aber willkommen.