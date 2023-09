Veranstaltung Geesthacht: Der „Dance. Summer!“ 2023 geht in die finale Runde

Noch kann weiter in den Spätsommer getanzt werden. Zwei Mal gibt es tolle Events für Kinder und erwachsene Hobbytänzer in Geesthacht.

Geesthacht. Halbzeit beim „Dance. Summer!“, präsentiert von der Bergedorfer Zeitung/Lauenburgischen Landeszeitung und realisiert von den Tanzschulen „Rhythm & Dance“ in Bergedorf sowie der „Tanzgiesellschaft“ in Geesthacht.

Nachdem in Bergedorf bereits an zwei Wochenenden Mal ausgelassen getanzt wurde, ist jetzt Geesthacht Mittelpunkt der Aktion. Zwei Mal haben Profis und Hobby-Tänzer in Geesthacht die Möglichkeit, die Hüften kreisen zu lassen. Ob Tanzneuling oder schon erfahren: Beim „Dance. Summer!“ ist jeder willkommen.

„Dance. Summer!“ geht in die finale Runde

Am kommenden Sonnabend, 16. September, kann in der Fußgängerzone getanzt werden. Für 14.30 Uhr lädt die „Tanzgiesellschaft“ in die Bergedorfer Straße. In Höhe vom Currywurst Pavillon wird ein Zelt aufgebaut, wo zunächst ab 14.30 Uhr Drei- bis Vierjährige und Fünf- bis Achtjährige richtig sind. Um 15.30 Uhr geht es dann dort weiter mit Hip Hop für Kinder ab fünf Jahren, eine Stunde später, ab 16.30 Uhr, können dann die Jugendlichen ab zehn Jahren ihre Hip-Hop-Kenntnisse zeigen. Ab 17.30 steigt abschließend die Party mit Breakdance für Kinder aller Altersklassen. Sollte das Wetter schlecht sein, finden die Events in den Räumen der Tanzschule an der Wärderstraße statt.

Zum endgültigen Finale des „Dance Summers“ geht es am Sonnabend, 23. September, an den Stammsitz der „Tanzgiesellschaft“ an die Wärderstraße 8 in Geesthacht. Es ist der Abend für die Erwachsenen. Wobei das erste Angebot nur für Frauen ist. Lady Latin Dance heißt es ab 17 Uhr. Hier lernen die Teilnehmerinnen, sich elegant, geschmeidig und sexy zu bewegen – ohne Tanzpartner! Ebenfalls um 17 Uhr startet Linedance, der coole Cowboy-Tanz aus dem Wilden Westen.

Alle Angebote sind kostenlos

Wer es klassischer mag, wählt Tanzfit. Gezeigt werden Standard und Lateingrundschritte. Vorkenntnisse und Tanzpartner nicht erforderlich. Ab 18 Uhr geht es um Discofox, für Teilnehmer ohne und mit leichten Vorkenntnissen. Weniger klassisch gewünscht? Wie wäre es mit Salsa und Bachata? Ebenfalls ab 18 Uhr werden die aktuellen Figuren gezeigt. Danach wird die große Tanzparty für alle eröffnet, bei der alle frisch gelernten Schritte gleich bei bester Stimmung ausprobiert werden können.

Alle Angebote sind kostenlos. Damit das Team besser planen kann, werden alle Interessierten gebeten, sich vor den Terminen anzumelden, telefonisch unter 04152/13 601 33 oder per Mail an info@tanzgiesellschaft.de.