Escheburg: B404 Richtung A25 nach Lkw-Brand gesperrt

Escheburg. Wegen eines Feuers am Freitagmorgen sind die B404 in Escheburg und die Zufahrt zur A25 Richtung Hamburg gesperrt. Laut Polizei fing gegen 6.35 Uhr ein Lkw auf der Bundesstraße plötzlich Feuer. „Hier war der Auflieger eines Lkw in Brand geraten“, so eine Polizeisprecherin und fügt hinzu: „Der Lkw-Fahrer konnte die Zugmaschine noch abkoppeln und in Sicherheit bringen.“

Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, habe der mit etwa 26 Tonnen Metall- und Plastikmüll beladene Lkw-Auflieger in voller Ausdehnung gebrannt. Zwar ist das Feuer mittlerweile gelöscht, jedoch werden die Bergungs- und Aufräumarbeiten noch bis zum späten Vormittag dauern. Wie die Polizei mitteilt, waren gegen 10 Uhr noch die B404 und Zufahrt zur A25 gesperrt.