Musik am Hafen in Geesthacht: Zum Schluss kommt Afterburner

Kostenlose Konzertreihe in Geesthacht endet in diesem Jahr mit einem Lichtfeuerwerk. Im kommenden Jahr geht’s weiter.

Afterburner spielt zum Abschluss der „Musik am Hafen"-Konzerte 2023 in Geesthacht.

Geesthacht. Ein letztes Mal in diesem Jahr sind die Sitzterrassen am Geesthachter Hafen am Mittwoch, 6. September, Schauplatz der Reihe „Musik am Hafen“. Die Bremer Rockband Afterburner sorgt für einen gebührenden Abschluss der kostenlosen Konzertreihe. Organisatorin Bettina Knoop von der Tourist-Info verspricht ein zur Musik passendes Lichtfeuerwerk, wenn die sechsköpfige Band von 19 bis 21.30 Uhr auftritt.

Geesthacht: Zum Schluss kommt Afterburner zur „Musik am Hafen“

Das Wetter ist der Konzertreihe weiter hold. Für Mittwochabend sind 20 Grad und null Prozent Regenwahrscheinlichkeit vorhergesagt. 2024 startet „Musik am Hafen“ am Pfingstsonntag, dann erstmals mit zwei Konzerten an einem Tag: eins mittags, eins abends.