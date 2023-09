Antsdirektor Torge Sommerkorn: Der neue Chef im Amt Hohe Elbgeest

Der neue Amtsdirektor leitete bislang das Amt Itzstedt. Er löst Christina Lehmann an der Spitze der Verwaltung ab.

Dassendorf. Wechsel an der Spitze im Amt Hohe Elbgeest. Am 1. September hat der neue hauptamtliche AmtsdirektorTorge Sommerkorn seinen Dienst an der Spitze der Amtsverwaltung angetreten. Mit 60:21-Stimmen hatte sich der 48-Jährige im März bei der Wahl durch die im Amtsausschuss sitzenden Gemeindevertreter gegen die bisherigen Direktorin Christina Lehmann durchgesetzt.

Torge Sommerkorn: Der neue Amtsdirektor im Amt Hohe Elbgeest

Sommerkorn leitete zuvor das Amt Itzstedt im Kreis Segeberg. Vorgängerin Christina Lehmann war vor sechs Jahren die erste hauptamtliche Direktorin im Amt Hohe Elbgeest geworden. Sie warb mehr als 10 Millionen Euro an Fördergeldern für Projekte ein. Ihre Zeit war stark von Zuständigkeits- und Kompetenzfragen geprägt, die letztlich auch zu ihrer Abwahl geführt haben.