Varieté im Geesthachter Oberstadttreff: Die Handpuppen sind los in Geesthacht

Im Mehrgenerationen-Haus am Dialogweg in Geesthacht wurden die Lachmuskeln strapaziert. Das Event soll wiederholt werden.

Geesthacht. Im Geesthachter Oberstadttreff tanzten die Puppen. Am Donnerstagabend, 31. August, stand das Mehrgenerationen-Haus am Dialogweg ganz im Zeichen von Magie und kecken Sprüchen. Oberstadttreff-Leiter Willi Blum hatte zum Varieté-Abend eingeladen. Die Idee traf den Geschmack der Geesthachter. Die 100 Plätze waren restlos ausverkauft.

Den Anfang machte die Zauberin Alana, die einzige Frau in Deutschland, die den Titel „Deutsche Meisterin der Zauberkunst“ trägt. Mit ihren interaktiven Tricks zog sie das Publikum im wahrsten Sinn auf die Bühne. So wie den Geesthachter Holger Stölk. Der 72-Jährige staunte nicht schlecht, als er zum Ende eine ursprünglich zerrissene Serviette wieder im ganzen Stück in der Hand hielt. Wie dieser Trick funktioniert, verriet Alana natürlich nicht „Sie können sich ja bei Holger erkundigen“, zwinkerte sie verschmitzt.

Zaubermeisterin Alana und ihr „Opfer“ Holger Stölk.

Foto: Denise Ariaane Funke

Weiter ging es mit den vorlauten Handpuppen des Hamburger Bauchredners Mario Reimer, die dem Publikum Lachtränen in die Augen trieben. Reimer zählt hierzulande zu den bekanntesten seiner Branche. Auch die Zuschauer der TV-Sender RTL und VOX hat er bereits zum Lachen gebracht. Besonders der grantige Greis Herr Schulze, die Namensgleichheit mit Geesthachts Bürgermeister war Zufall, hatte es dem Publikum angetan.

Herbst-Pflanzenmarkt steigt am 17. September

Herr Schulze meinte etwa, dass er seine Frau zum 60. Hochzeitstag von 0 auf 100 gebracht habe. „Oh, haben Sie ihr einen Ferrari besorgt?“, erkundigte sich Mario Reimer. „Nein, eine Waage, die hat sie auch dringend nötig“, so Herrn Schulzes trockene Antwort. Neben Herrn Schulze hauchte Mario Reimer auch Udo Lindenberg und Cindy aus Marzahn als Handpuppe Leben ein.

Willi Blum leitet den Oberstadt-Treff Geesthacht.

Foto: Denise Ariaane Funke

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Viel Applaus gab es auch für den Hamburger Sänger und Gitarristen Thomas Melzer, der die Gäste in der Pause und später auf der Bühne musikalisch unterhielt. Fest steht bereits, dass es auch im kommenden Jahr wieder einen Varieté-Abend geben soll.

Die nächste große Aktion im Oberstadttreff steigt am Sonntag, 17. September. Dann laden Willi Blum und sein Team von 10 bis 14 Uhr zum traditionellen Herbst-Pflanzen- und Kreativmarkt ein. Private Aussteller können sich bis zum 12. September anmelden. Telefon und Infos unter 04152/13 68 50.