Nächstes Ziel in der Reihe „Radeln in der Region“ ist die Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe. Dabei zu sein ist ganz einfach.

Radeln in der Region

Radeln in der Region Ein Ausflug zu den Anfängen der Hamburger Wasserversorgung

Geesthacht. Von der Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe aus wurde Hamburg von 1893 an beinahe 100 Jahre lang mit Trinkwasser versorgt. Heute ist das Ensemble aus Filterbecken, Schieberhäuschen und Verwaltungsgebäude im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort ein Industriedenkmal – und ein wunderbares Beispiel dafür, wie detailreich und schön selbst Funktionsbauten einst gestaltet worden sind.

Die Wasserkunst ist das Ziel der nächsten Radtour in der LL-Veranstaltungsreihe „Radeln in der Region“. Sie wird von der ADFC-Ortsgruppe Geesthacht organisiert. Treffpunkt an diesem Sonntag, 3. September, ist um 11 Uhr der Parkplatz Expert, Heuweg 86.

Radeln in der Region 2022

Foto: BGZ

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fahren über den Marschbahndamm in Richtung Hamburg und zurück entlang der Dove-Elbe. Im Café in der Wasserkunst-Villa ist eine längere Pause bei Kaffee und Kuchen geplant.

Die Strecke ist etwa 60 Kilometer lang, die Fahrtzeit beträgt nach Einschätzung der Tourenleitung etwa vier Stunden zuzüglich mehrerer Pausen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Von der Einkehr im Café abgesehen ist die Teilnahme kostenlos, es wird lediglich eine Spendendose herumgereicht.