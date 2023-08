Geesthacht: Drachenbootrennen und Ü40-Disco auf dem Menzer-Werft-Platz

Geesthacht. Die Drachenboote kommen am Wochenende nach Geesthacht. Der Drachenboot-Cup im Hafen steigt am 2./3. September mit anschließender Ü40-Disco auf dem Menzer-Werft-Platz. Der sportliche Spaßwettbewerb war so groß geworden, dass Organisator Sascha Franke ihn aus dem Elbfest herausgelöst hat und eine eigene Veranstaltung daraus etablieren will.

Die Teams sind jedenfalls schon heiß. Den Dienstag nutzten zwei Stammgäste unter den Teilnehmern schon mal zum Training. Benjamin und die Blümchen, so nennt sich das Team des Bürgervereins Grünhof-Tesperhude, und Die Herren der Ringe, ein Geesthachter Freundeskreis, waren extra in Bergedorf beim Schachclub Schwarz-Weiß, der ein eigenes Drachenboot besitzt.

Drachenbootrennen und Spätsommer-Party in Geesthacht

Ermöglichen den Drachenboot-Cup im Geesthachter Hafen, v.l.: Markus Prang (Stadtwerke), Organisator Sascha Franke, Giulia Stahn (Auszubildende Kreissparkasse), KSK-Filialleiter Torben Dethof, Bürgermeister Olaf Schulze.

Foto: Dirk Schulz

Beim Drachenboot-Fahren kommt es nämlich auf die perfekte Abstimmung an. Ein Trommler gibt den Takt vor, den die 16 bis 20 Paddler im Boot tunlichst einhalten sollten. Alles andere kostet Zeit. Zudem sollte sich auf beiden Seiten gleich stark ins Zeug gelegt werden. Trommler, Steuermann und die Boote werden in Geesthacht vom Drachenbootverein Seeadler Elbtalaue aus Gartow (Niedersachsen) gestellt.

Die Voraussetzungen für einen tollen Drachenboot-Cup sind gegeben. Für Sonnabend und Sonntag ist kein Regen angesagt, die Temperaturen sollen tagsüber bei knapp über 20 Grad Celsius liegen. „Beste Voraussetzungen für ein schönes Spätsommer-Event“, frohlockt Sascha Franke.

Rennen der Drachenboote beginnt um 12 Uhr

Nach den Rennen der Drachenboote am Sonnabend (12 bis 18 Uhr) beginnt die Open-Air-Disco um 19 Uhr zunächst mit einem Auftritt der Gruppe Die Taunüsse, die fetzige Rocklieder spielen. Um 21 Uhr übernimmt Sascha Franke selbst das Kommando der Ü40-Party als DJ. Ende der Veranstaltung ist um 23 Uhr. Am Sonntag sind die Drachenboot-Rennen von 12 bis 16 Uhr.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für Essen und Getränke ist an beiden Tagen gesorgt. Die Kreissparkasse sorgt dafür, dass der Nachwuchs auf einer Kindermeile Beschäftigung findet. Auch die Stadtwerke unterstützten den Drachenboot-Cup, der sich in der Vergangenheit stets großer Beliebtheit erfreute.

Diese Teams sind beim Drachenboot-Cup dabei

Sechs Teams haben sich für Sonnabend angemeldet, fünf für Sonntag. Sie starten jeweils im Modus Jeder-gegen-Jeden. Dabei wird die Gesamtzeit addiert und am Ende die Platzierungen ausgefahren. Mit von der Partie sind am Sonnabend: Die Elbdrachen (Stadtwerke Geesthacht), Die Herren der Ringe (Privatteam), Die Finanzdrachen (Kreissparkasse), Hot Water Dragons (Firma Clage), Die Labor Dragons (LADR-Labor) und Die Stromschnellen (Vattenfall).

Am Sonntag starten: Benjamin und die Blümchen (Bürgerverein), Ottos wilder Hühnerhaufen (Otto-Hahn-Gymnasium), Die Sauberdrachen (Stadtreinigung Hamburg), Schachklub Schwarz-Weiß (Bergedorf) und Die Deichpiraten (Privatteam).