Volkshochschule Geesthacht: Ahnenforschung, Ausflüge und viele andere Angebote

Geesthacht. Dem 100. Geburtstag von Geesthacht als Stadt im kommenden Jahr widmet die Volkshochschule (VHS) in ihrem im September beginnenden Herbst- und Wintersemester einen großen Themenblock. „Einführung in die Ahnenforschung für Anfänger“ heißt eine Veranstaltungsreihe, die helfen soll, die eigenen Familiengeschichte selbst zu entdecken.

Historiker wie der ehemalige Geesthachter Archivleiter William Boehart, Heimatforscher wie Helmut Knust vom Heimatbund und Geschichtsverein oder Stadtarchivar Jan Klußmann und andere geben fundierte Anleitung zur Ahnenforschung. Dazu gehören auch Besuche in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, ein Einblick in die Kirchenbücher von Sankt Salvatoris oder des Auswanderermuseums in Hamburg.

Volkshochschule Geesthacht mit großem Block zur Ahnenforschung

„Bei uns kann man seinen Schulabschluss nachholen“, sagt Nadine Cinar, die Geschäftsführerin der Volkshochschule Geesthacht. Die Aufnahmegespräche dafür sind am 4. und 5. September.

Foto: Dirk Schulz

Der erste Kursus zur Ahnenforschung beginnt am 26. September und geht bis ins zweite Halbjahr 2024 hinein. „Weil Geesthacht das ganze Jahr 2024 über seit 100 Jahren Stadt ist“, sagt VHS-Geschäftsführerin Nadine Cinar.

Die restlichen der insgesamt etwa 250 Kurse beschränken sich auf das „normale“ Semester, das bis Ende Januar geht. Darunter sind so interessante Angebote wie ein Besuch in der Lauenburger Hitzler Werft, wo das im Bau befindliche zukünftige Forschungsschiff „Coriolis“ vom Helmholtz-Zentrum Geesthacht besichtigt werden kann. Bei der Rudergruppe Geesthacht wiederum gibt es Ruderkurse auf dem Wasser oder dem Ergometer.

Programmheft erstmals auch als Online-Katalog

Natürlich gibt es auch praktische Angebote wie eine Reihe rund ums „bürgerliche Ehrenamt“, etliche Angebote der Verbraucherzentrale zum Thema „Energie“ oder der tägliche Umgang mit Geld. Auch können bei der VHS Schulabschlüsse nachgeholt werden. Die Aufnahmegespräche sind am 4./5. September. Eventuell können auch Nachrückerplätze vergeben werden.

Das neue Programmheft gibt es erstmals nicht nur in gedruckter Form an zahlreichen Auslagestellen in der Stadt, sondern auch als Online-Katalog zum Durchblättern auf vhs-geesthacht.de. Die dortige Kursnummer einfach in die Kurssuche eintragen und anmelden. „Das war in der Vergangenheit etwas komplizierter und ist jetzt ein großer Fortschritt“, freut sich Geschäftsführerin Nadine Cinar. Die Volkshochschule (Rathausstraße 58) ist telefonisch unter 04152/46 22 erreichbar. Die Geschäftsstelle ist Montag bis Freitag zwischen 9 bis 11.30 Uhr und von Montag bis Donnerstag zwischen 15 und 18 Uhr besetzt.