Am ersten Schultag: Feuer in Geesthachter Schule löst Polizeieinsatz aus

Feuerwehr Schleswig-Holstein Am ersten Schultag: Feuer in Geesthachter Schule

Geesthacht. Was für ein Schreck am ersten Schultag nach den Sommerferien: Für rund 100 Grundschüler an der Waldschule im Geesthachter Ortsteil Grünhof hatte der Unterricht kaum begonnen, da mussten sie wegen eines Feuerwehreinsatzes auf den Schulhof flüchten. Zuvor hatte eine Lehrerin ein qualmendes Elektrogerät im Erdgeschoss entdeckt und daraufhin den Notruf abgesetzt.

Feueralarm an der Waldschule in Grünhof.

Foto: Dirk Schulz

Um 10.02 Uhr ging der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr Grünhof-Tesperhude ein. Auch Polizei und Rettungskräfte rückten an. Als sie eintrafen, hatten Lehrer und Schüler das Gebäude jedoch bereits verlassen und der Hausmeister den sogenannten Wärmewagen, mit dem der Caterer der Schule die Mittagessen warmhält, ins Freie geschoben.

Feuerwehr löscht Kabelbrand an Waldschule in Grünhof

Dort löschten die Kameraden der Feuerwehr den Kabelbrand schnell und belüfteten den betroffenen Raum im Erdgeschoss an der Otto-Hahn-Straße. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Mittagessen – pro Tag werden zwischen 50 und 70 Mahlzeiten an der Waldschule ausgegeben – wärmte der Caterer an einem anderen Standort auf. Der Feuerwehreinsatz verlief noch ohne die künftigen 35 Erstklässler der Waldschule. Die werden erst am Dienstag, 29. August, eingeschult.