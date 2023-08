Wassersport: Rudergruppe Geesthacht auf Wanderfahrt im Kirchboot

Die traditionelle Ausfahrt ging diesmal an die Elbe. Wer Rudern lernen will: Verein kooperiert auch mit der Volkshochschule Geesthacht

Geesthacht. Ihre traditionelle Wanderfahrt führte die 16 Teilnehmer der Rudergruppe Geesthacht (RGG) in diesem Jahr entlang der Elbe. Nach dem Start in Aken (Sachsen-Anhalt) ging es in einem sogenannten Kirchboot elbabwärts zurück zum Vereinsheim der RGG an der Elbuferstraße 31 in Geesthacht. Nach sechs Übernachtungen trafen die 17- bis 85-jährigen Ruderer am Sonnabend, 26. August, dort wieder ein. Zuvor hatten sie Zwischenstopps in Magdeburg, Tangermünde, Havelberg, Wittenberge, Gorleben und Bleckede eingelegt.

„Wir wollten alle in einem Boot sitzen, darum haben wir das Kirchboot gemietet“, sagte Gerhard Rösler, Sprecher der Rudergruppe Geesthacht. Diese wurden erstmals zu Zeiten der Reformation (um 1640) in Anlehnung an die legendäre Langboote der Wikinger in Finnland gebaut und von der Kirche gefördert – daher der Name.

Rudern lernen in Kooperation mit der Volkshochschule

Die Rudergruppe Geesthacht nutzt ihre Wanderfahrten, die immer Mitte bis Ende August steigen, zur Förderung des Gemeinschaftsgefühls im Verein. In den vergangenen Jahren war es an die Müritz und die Saale-Unstrut gegangen. Das Ziel für 2024 steht noch nicht fest.

Die 1912 gegründete Rudergruppe Geesthacht freut sich über neue Mitglieder und bietet auch kostenlose Probestunden an. Alternativ gibt es in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Geesthacht im Herbst- und Wintersemester einen Ruderkursus für Anfänger jeden Alters (zwei Termine: 7. und 16. Oktober) sowie einen Ruder-Ergometer-Kursus für Anfänger (vier Abende, ab 9. Januar 2024). Anmeldung für die beiden Kurse über die vhs-geesthacht.de. Kontakt zur Rudergruppe per Mail an: sport@rudergrupe.de.