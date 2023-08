Stadtbücherei Geesthacht muss Öffnungszeiten einschränken

Geesthacht. Der landauf, landab herrschende Personalmangel ist auch bei der Stadtbücherei Geesthacht zu spüren. So konnten in diesem Jahr weniger Veranstaltungen angeboten werden, kam es durch krankheitsbedingte Ausfälle zu kurzfristigen, stundenweisen Schließungen. Inzwischen hat sich die Situation durch den langfristigen Ausfall einer Mitarbeiterin weiter verschärft. Folge: Ab dem 1. September gelten bis auf Weiteres eingeschränkte Öffnungszeiten der Stadtbücherei in Geesthacht.

Priorität hatte dabei der Erhalt der Öffnung am Sonnabend als ausleihstärkstem Tag, der zudem für Berufstätige und Familien besondere Wichtigkeit hat. Dafür fallen die bisherigen langen Öffnungszeiten am Dienstag und Donnerstag weg. Zusätzlich zum gesamten Mittwoch ist nun auch am Montagnachmittag geschlossen. Zudem wird am Dienstag, Donnerstag und Freitag eine Mittagspause von 13 bis 14 Uhr eingeführt, damit die Pausenzeiten mit geringer Besetzung gewährleistet sind.

Personalmangel bei Stadtbücherei Geesthacht

Angebote wie der monatliche Brettspiel-Nachmittag und der Gaming-Nachmittag sowie auch die Ausstellungen in der Treppenhausgalerie müssen pausieren. Die aktuelle Ausstellung der Künstlerin Eva Matthies unter dem Motto „Die Welt, eine Collage“ läuft aber noch bis zum 31. Oktober. Dialog in Deutsch (donnerstags, 16 Uhr) und die Lesefreu(n)de für Kinder (jeden 1. und 3. Dienstag, 16 Uhr) finden weiterhin statt. „Für die entstehenden Unannehmlichkeiten bitten wir um Verständnis“, teilt das Team der Stadtbücherei mit.

Die künftigen Öffnungszeiten: Montag 10-13 Uhr, Dienstag 10-13 und 14-18 Uhr, Donnerstag 10-13 und 14-17 Uhr, Freitag 10-13 und 14-16 Uhr, Sonnabend 10-13 Uhr. Am Dienstag, 12. September, ist geschlossen.