Kreisforsten: Im Revier Hamwarde wird Brennholz versteigert

Die Kreisforsten versteigern Brennholz für Selbstwerber im Revier Hamwarde. Hier ein Bild aus dem Dezember 2022 in Wald bei Krümmel.

Geesthacht. Der Fachdienst Kreisforsten des Kreises Herzogtum Lauenburg versteigert im Revier Hamwarde am Donnerstag, 31. August, um 18 Uhr Brennholz für Selbstwerber. Versteigert werden 27 sogenannte Flächenlose – davon 24 Lose in der Umgebung Geesthacht und drei in der Umgebung Schwarzenbek.

Ein Flächenlos ist ein markierter Bereich, in dem das dort zu entnehmende Holz farblich gekennzeichnet ist. Bei den Flächenlosen handelt es sich in der Regel um junge Waldbestände, in denen zur Förderung von Stabilität und Vitalität des Gesamtbestandes vereinzelt junge Bäume entnommen werden sollen, aber auch um große Kronen und windwurfgeschädigte Bäume, die mit der Motorsäge zu Brennholz aufgearbeitet werden können.

Kreisforsten versteigern Flächenlose

Treffpunkt für interessierte Bieter ist der Parkplatz Krümmelstraße an der Einmündung der Straße Langer Hals nahe dem Geesthachter Ortsteil Krümmel. Die Kreisforsten haben 2022 die Vergabe der Brennholzsortimente für Selbstwerber umgestellt. Alle Informationen zum Ablauf der Versteigerungen, den zu versteigernden Holzsortimenten, Lageplänen und Geschäftsbedingungen finden sich auf der Internetseite www.kreisforsten.de.

Weitere Versteigerungen, auch in den anderen Revieren der Kreisforsten, sind zurzeit in Vorbereitung und werden ebenfalls auf der Internetseite bekanntgegeben.