Max and Friends bei ihrem Auftritt bei „Musik am Hafen“ in Geesthacht.

Musik am Hafen Max and Friends begeistern rund 1600 Zuschauer

Geesthacht. Partystimmung im Geesthachter Hafen: Auch das vorletzte Konzert der diesjährigen Reihe Musik am Hafen kam bestens an. Rund 1600 Zuschauer feierten die sieben Musiker der Band Max and Friends. Die Soul-Band aus Timmendorf und Lübeck, bei denen Musikgrößen wie Johannes Oerding und Roger Cicero schon als Sänger mit auf Tournee waren, performt bekannte Songs so mitreißend, dass es viele in Geesthacht nicht auf den Sitzen hielt.

„Street Life“ von den Crusaders oder „Waka Waka“, der Ohrwurm der kolumbianischen Sängerin Shakira, waren nur zwei der Hits, die die Menge am Mittwochabend begeisterten. Mit ihrem Gesang hatten Maximilian Kraft und Nathalia Dorra das Publikum von Musik am Hafen schnell am Wickel. Kaum erklang die Musik, da tanzten auch schon die Ersten vor der Freiluftbühne und auf dem Bootssteg, an dem auch 18 Motoryachten extra für das kostenlose Konzert festgemacht hatten.

Musik am Hafen lockt sogar Zuhörer aus Lüneburg

Bettina Knoop, Organisatorin der kostenlosen Konzertreihe Musik am Hafen.

Foto: Denise Ariaane Funke

Eine unter den Tanzbegeisterten war Doro Bensel. Die 63-Jährige Lüneburgerin hat die Musikreihe dieses Jahr entdeckt. „Wir kommen nun regelmäßig hierher“, berichtet die Lüneburgerin, die dieses Mal mit acht Freunden aus Lüneburg, Geesthacht und Gülzow verabredet war. Die Plätze auf den Sitzterrassen reichten für den Andrang bei Weitem nicht aus. Doch viele Zuschauer hatten mit Klappstühlen oder Sitzkissen vorgesorgt.

Einige Zuhörer fanden es schade, dass der Sound auf der Hafenbrücke nicht ganz so gut herüberkam. Dazu sagt Organisatorin Bettina Knoop von der Geesthachter Tourist-Information: „Die Lautsprecher sind so ausgerichtet, dass die Besucher vor der Bühne und auf gegenüberliegenden Hafenseite einen guten Klang haben. Ich greife diese Anmerkung aber gerne auf und rede mal mit meinem Tontechniker, ob da noch etwas herauszuholen ist.“

Am 6. September letztes Konzert mit Afterburner

Das letzte Konzert von Musik am Hafen dieses Jahres steigt am Mittwoch, 6. September. Dann heizt die Bremer Rockband Afterburner mit überwiegend englischsprachigen Coversongs dem Publikum in Geesthacht ein. Im kommenden Jahr wird die Musikreihe fortgesetzt. Ein Wiedersehen mit LenneRockets soll es dann auch geben. Die übrigen Bands stehen noch nicht fest. Bislang lag Bettina Knoop damit aber immer richtig. „Ich muss zu 100 Prozent von der Musik überzeugt sein. Mir ist es wichtig, dass die jeweiligen Bands Konzertstimmung und viel Energie mitbringen“, sagt sie. daf