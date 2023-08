Musik am Hafen mit dem Erfolgsrezept: gute Musik, gutes Wetter und gute Laune

Umsonst und draußen: Max and Friends spielen am Mittwoch, 23. August bei Musik am Hafen in Geesthacht.

Musik am Hafen am 26. Juli, als für das Konzert von LenneRockets erstmals auch eine überdachte Bühne aufgebaut war.

Geesthacht. Das Wetter ist Musik am Hafen in diesem Jahr weiter hold. Die Vorhersage für Mittwoch, 23. August prognostiziert für Geesthacht um 19 Uhr 22 Grad und Sonnenschein. Beste Voraussetzung also für den vierten Abend der kostenfreien Konzertreihe an den Sitzterrassen im Hafen. Für den Auftritt von Max and Friends (19 bis 21.30 Uhr) hat Organisatorin Bettina Knoop von der Tourist-Information diesmal darauf verzichtet, ein Dach für die Musiker zu bestellen, so wie sie es zuletzt bei LenneRockets Ende Juli getan hatte. Damals war Knoop im verregneten Juli auf Nummer sicher gegangen, obwohl das Dach dann doch nicht benötigt worden war.

Wenn der Lübecker Musiker Max Kraft mit seinen Freunden am Mittwoch auftritt, gibt es also keinen Grund für Zuschauer, zu Hause zu bleiben. Schließlich erwartet sie eine stimm- und soundgewaltige Live-Band, die Charts und Soul-Musik spielt. In der Setlist stehen eigene Lieder, aber auf Cover-Songs. Bettina Knoop schwört etwa darauf, wenn Max and Friends Michael Jackson adaptieren.

Musik am Hafen: Umsonst und draußen in Geesthacht

Bei der Rockabilly-Band LenneRockets tanzte das Publikum an den Hafenterrassen.

Foto: Ariaane D. Funke

Nach Geesthacht bringt Max sechs Freunde mit. Die Größe der Band variiert bei den Auftritten. In der Vergangenheit stand auch schon mal der von The Voice bekannte Hamburger Sänger Ole Feddersen mit auf der Bühne. Für Essen und Getränke an den Hafenterrassen ist übrigens wieder gesorgt.

Das erfolgreiche Konzept der Konzertreihe – 1000 Zuschauer wie zuletzt bei LenneRockets sind mittlerweile schon wenig – hat sich auch in andere Städte herumgesprochen. So hat sich auch eine Delegation der Lüneburger Kulturbehörde angekündigt, um dem Erfolgsgeheimnis von Musik am Hafen auf die Spur zu gehen.

LenneRockets kehren zurück, Afterburner zum Abschluss

Für das kommende Jahr steckt Bettina Knoop bereits voll in den Planungen. Sicher ist, dass es wieder im Sommer viermal abends am Mittwoch kostenlose Konzerte geben soll. Dazu gesellt sich nach der erfolgreichen Premiere dieses Jahres wieder ein Konzert am Pfingstsonntag. Ein Act für 2024 steht übrigens auch schon. Weil das Publikum so begeistert auf LenneRockets reagiert hatte, selbst Bürgermeister Olaf Schulze tanzte, kehren die Rock’n’Roller auch im dritten Jahr hintereinander nach Geesthacht zurück.

Bevor es soweit ist, bilden Afterburner am Mittwoch, 6. September, mit einer Ready-Steady-Rock-Show den fulminanten Abschluss von Musik am Hafen 2023.